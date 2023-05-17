Sangal Esports, Kaspersky'nin Fearless Gaming ailesine katıldı

Sangal Esports, Kaspersky'nin "korkusuz" ve çevrim içi tehditlerden arınmış oyun deneyimi mesajını esporda temsil etmek için 4 farklı espor takımıyla beraber Kaspersky'nin Fearless Gaming ailesine katıldı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky, bu ortaklığın bir parçası olarak Sangal ekosistemine dahil olacak. Ortaklık, özel etkinlikleri, çok kanallı dijital içerik serilerini içeriyor ve Sangal Esports takımlarının formasında Kaspersky markasını öne çıkarıyor.

2020'den beri espor sektöründe iş birliği içerisinde olan Sangal ve Kaspersky, Fearless Gaming ailesi ile birlikte bu iş birliğini daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Fearless Gaming'in bir parçası olarak Sangal taraftarları, Kaspersky'nin güçlü ve güvenilir siber güvenlik teknolojisini, hem oyun içinde hem de çevrim içi yaşamları sırasında karşılaştıkları çeşitli siber tehditlere karşı mutlak çözüm olarak görecek.

Dijital içerik serileri sayesinde oyuncular, bilgisayarlarını, oyun içi varlıklarını, gizli verilerini herhangi bir performans kaybı veya kesinti olmadan güvence altına almak için Kaspersky ürünlerinin etkisini profesyonellerden öğrenecek.

İş birliği doğrultusunda üretilen içerik ve etkinlikler, özel projeler, çok kanallı dijital içerik serileri ve daha birçok aktivasyon dahil olmak üzere Sangal dijital kanallarında espor izleyicisiyle buluşacak.

"Kaspersky ürünlerinin kalitesini kitlesine göstermek bizim için bir zevk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sangal Gaming Group Üst Yöneticisi (CEO) Hamza Sönmez, Kaspersky'nin, Sangal'ın hikayesine çok uzun süredir kendileriyle birlikte inanan güçlü bir marka olduğunu belirterek, "Fearless Gaming projesinde yer almak ve Kaspersky ürünlerinin kalitesini kitlesine göstermek bizim için bir zevk. Amacımız, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara siber güvenlik okuryazarlığının ve veri korumanın önemini açıklamaya devam etmek olacak." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar da şunları kaydetti:

"Sangal Esports'un yurt dışındaki başarılarından ilham alıyoruz. Ekibin genç bir ruhu, yüksek istikrarı ve cesareti var. Bunlar özellikle Kaspersky'e yakın olan nitelikler. Amacımız, performans kaybı olmadan oyuncular için maksimum güvenlik sağlamak ve bu iş birliğinin Türkiye'deki espor tutkunları ve espor topluluğu için güvenli bir oyun deneyimi sağlamasına katkıda bulunmak."