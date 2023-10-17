Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024'te Dijital Dönüşüm Eğitimleri Düzenlemeyi Planlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, 2024 yılında 'Yalın Dijital Dönüşüm Eğitimi', 'Verimlilik için Büyük Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Eğitimi' ve 'Sürdürülebilir İnovasyon ve Ekonomik Büyümede Fikri Mülkiyetin Rolü' konulu çalıştaylara ev sahipliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, 2024 yılında "Yalın Dijital Dönüşüm Eğitimi", "Verimlilik için Büyük Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Eğitimi" ve "Sürdürülebilir İnovasyon ve Ekonomik Büyümede Fikri Mülkiyetin Rolü" konulu çalıştaylara ev sahipliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Başar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Point Hotel Ankara'da başlayan Asya Verı·mlı·lı·k Teşkı·latının (AVT) 3 gün sürecek 64. Verı·mlı·lı·k Merkezlerı· Planlama Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2020'de AVT'ye üye olarak verimlilik yolculuğu için önemli bir adım attığını belirtti.

Geçen 3 yılda AVT ile güçlü işbirliği çerçevesinde birçok etkinliğe imza attıklarını ve çalışmalarının gelecek dönemde yürütecekleri yeni projelerle artarak devam edeceğini kaydeden Başar, Türkiye'nin, üretimde verimliliği artırma ve dijital dönüşümü hızlandırma konularına büyük önem verdiğini aktararak şöyle konuştu:

"2024 yılında dijital teknolojileri kurumsal düzeyde yalın uygulamalarla bütünleştirmeyi amaçlayan 'Yalın Dijital Dönüşüm Eğitimi', bilinçli karar almada verinin önemini vurgulayan 'Verimlilik için Büyük Veri Analitiği ve Veri Görselleştirme Eğitimi' ve fikri mülkiyet sisteminin önemini analiz etmek üzere 'Sürdürülebilir İnovasyon ve Ekonomik Büyümede Fikri Mülkiyetin Rolü' konulu çalıştaylara ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. 2024 için hazırladığımız bir diğer proje ise üye ülkelerdeki 'KOBİ Destek Programları için İzleme ve Değerlendirme Sistemleri' üzerine Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı. Bunların yanında, 2025 ve 2026 yıllarında model fabrikalardan yeşil teknolojilere, inovasyondan atık yönetimine kadar farklı konularda 7 projeye ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Bu projeler ve girişimler, verimlilik bilincini geliştirme, yeni teknolojileri benimseme ve yeşil dönüşümü teşvik etme konularındaki kararlılığımızı göstermektedir."

AVT Genel Sekreteri Indra Pradana Singawinata da bu toplantıların üyeler arasındaki etkileşimi artırdığını ve topluluk bağlarını güçlendirerek daha etkili bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak tanıdığını ifade etti.

AVT'nin üretkenlik yoluyla insan sermayesini geliştirmeye yönelik kaliteli programlar ve projeler sunmaya kendini adadığını aktaran Singawinata, "Bu nedenle çabalarımız ve kaynaklarımız ihtiyaca dayalı programlara aktarılmalıdır. Verimlilik çabalarının ortak sahiplenmesini sağlamak, programların/projelerin tasarlanmasından uygulanmasına ve tamamlanmasına kadar hedeflerimize ulaşmanın anahtarıdır." ifadesini kullandı.