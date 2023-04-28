Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye katma değerli üretimde hızlı yol alıyor

'TÜRKİYE'NİN KATMA DEĞERLİ ÜRETİMDE ÇOK HIZLI YOL ALABİLDİĞİNİ DE GÖREBİLİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği ile hizmete giren TechINBursa Girişimcilik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Şu anda tüm Türkiye'de 1500'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi mevcut. TEKMER'ler KOSGEB'e bağlı. Son dönemde açtıklarımız da dahil olmak üzere tüm Türkiye'de özel sektörün daha çok ağırlık verdiği 20'ye yakın TEKMER'i de ülkemize kazandırdık. Ar-Ge'ye, inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'nin katma değerli üretimde çok hızlı yol alabildiğini de görebiliyoruz. İşte son birkaç haftaya baktığımızda bile neleri başardığımızı görebiliriz" dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, BEBKA yöneticileri ile gençler katıldı.

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,