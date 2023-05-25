Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da girişimcilerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı programda, 'Biz hiçbir zaman Türkiye'nin otomobil projesine karşı çıkmadık ki' diyor. Senin ve milletvekillerinin Togg ile ilgili neler söylediğini biz hatırlıyoruz dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nda (BEBKA) düzenlenen BEBKA-Bilişim Vadisi DIGIAGE Oyun Kampı İşbirliği İmza Töreni'ne katıldı. Bursa'daki girişimcilik ekosistemini güçlendirecek önemli bir protokole imza atılacağını söyleyen Varank, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Azerbaycan'da faaliyetlerine devam eden Bilişim Vadisi'nin, Bursa'da da hizmet vermeye başlayacağını belirterek, Kalkınma Ajansımızın burada yaptığı faaliyetlere destek olmak üzere ve yine yakın zamanda açılış kurdelesini kestiğimiz TechINBursa Kuluçka Merkezi'nde yer alıp, burada fikirlerini ticarileştirmek isteyen gençlerimize başka bir katkıyı da Bilişim Vadisi sayesinde sağlamış olacağız. Artık Bilişim Vadisi ve BEBKA, TechINBursa güçlerini birleştiriyor. Bundan sonra 'Ben girişimci olmak istiyorum. Benim şöyle bir fikrim var, ticarileştireceğim. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizim ortaya koyacağımız teknolojinin, bizim ortaya çıkaracağımız, geliştireceğimiz teknolojinin ürünleşmesi sonucunda önemli başarılar elde edecek' diyen gençlerimiz gelecekler, Kalkınma Ajansımızın TechINBursa Kuluçka Merkezi'ne başvuracaklar ve burada yapılan değerlendirmeler sonucunda buraya gelen arkadaşlarımız, buradan zaten gerekli mentorluk hizmetlerini, yönlendirme hizmetlerini, networking desteklerini alacaklardı ama bunları bundan sonra teknoparkların farklı vergi indirimi ve diğer desteklerini kullanarak gerçekleştirebilecekler dedi.

'GİRİŞİMCİLERİMİZ 1,5 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM ALDILAR'

TechINBursa Kuluçka Merkezi'ne gelen gençlerin, bundan sonra teknopark desteklerinden faydalanabileceğine dikkat çeken Varank, Biz Türkiye'yi sürdürülebilir ve katma değerli kalkındırmanın yolunun inovasyona yatırımdan geçtiğinin farkındayız. Onun için de 21 yıldır Türkiye'deki inovasyon ekosistemine, Ar-Ge merkezlerine, tasarım merkezlerine, teknoparklara, araştırma altyapılarının, üniversitelerimize çok ciddi destekler veriyoruz. Bunun da hamdolsun geri dönüşlerini, neticelerini alabiliyoruz. Türkiye'de özellikle teknoloji tabanlı girişimcilik şu anda dünyada ses getiriyor. Girişimcilerimiz, son 2 yıldır rekorlar kırarak 1,5 milyar doların üzerinde dünyanın farklı fonlarından yatırım almayı başardılar. Biz bunun önünün daha da açık olduğunu biliyoruz. İnşallah bu iş birlikleriyle, yapacağımız yeni yatırımlarla, önümüzdeki dönemde çok farklı başarıları elde edeceğiz ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN İLK UNİCORNLARI OYUN SEKTÖRÜNDEN ÇIKMIŞTI'

Bursa'nın potansiyeli en yüksek şehirlerden biri olduğunun söyleyen Mustafa Varank, İnşallah Bursa'nın marka değerine de girişimcilik anlamında işte bunun gibi katkıları sunmaya devam edeceğiz. Ben bu imzanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün atacağımız imzaların ikinci bir boyutu daha var. Türkiye'de teknoloji tabanlı girişimcilik, yazılım sektöründe ve oyun tasarımı sektöründe de oldukça başarılı. Türkiye'nin ilk unicornları ya da bizim tabirimizde milyar dolar değerlemeye ulaşan 'Turcorn'ları oyun sektöründen çıkmıştı. Türkiye'de bu manada farklı kümelenmeler yer alıyor. Farklı şehirlerimizin önemli kabiliyetleri var. Burada İstanbul, Eskişehir, Ankara oyun ve animasyon tasarımı geliştirilmesi noktasında önemli şehirlerimiz. İşte bu listeye önümüzdeki dönemde Bursa'yı da katmak istiyoruz diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, protokole imza attı.

'YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Varank, imza töreninin ardından, 'Muhtarlar Buluşması'na katılmak üzere Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldi. Toplantının basına açık kısmında konuşan Varank, Togg üzerinden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı programda, 'Biz hiçbir zaman Türkiye'nin otomobil projesine karşı çıkmadık ki' diyor. Senin ve milletvekillerinin Togg ile ilgili neler söylediğini biz hatırlıyoruz. 'Yerli otomobil yapamazsınız. İş adamları, bakanlar, Cumhurbaşkanı bir araya gelip otomobil üretiyordunuz. Ne oldu' diye kürsülerden bağırdığınızı biz hatırlamıyor muyuz Bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi, çıkıp kameraların karşısına, 'Biz zaten Türkiye'nin otomobil projesiyle ilgili kötü bir şey söylemedik' diyor. İşte, vatandaşı aldatarak siyasette netice alabileceklerine inanıyorlar. Vatandaşımız kim doğruyu söyler, kim samimi, kim değil, bunu en iyi takdir eden insanlar seçmenlerdir. 21 yıldır olduğu gibi, 28 Mayıs'ta da milletimiz takdirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacaktır. Biz de yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

'TOGG İTALYA'DAN GELİYOR DERSEN, SENİNLE DALGA GEÇERİM'

Hükümet olarak eleştirilmekten çekinmediklerini söyleyen Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü

Muhalefetin gerçekten yapıcı eleştiri yapmasından, bizim eksikliklerimizi göstermesinden rahatsız olmayız. Bu bizim aynı zamanda işimizi düzgün yapmamızı sağlar. Ama karşımızda kayıkçı kavgası yapan insanlar olduğunda, emin olun biz de enerjimizi, buralarda harcamak zorunda kalıyoruz. Türkiye, elektrikli otomobilini üretti. 'Dünyada hidrojenle çalışan araçlar var. Bu konuda ne yapıyorsunuz' diye bana sorsalar, ben sana neyin ne olduğunu anlatırım. Kendime çekidüzen veririm. Hidrojenle ilgili projelerime tekrar yoğunlaşırım. Ama sen bana 'Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor' dersen, ben seninle anca dalga geçerim. Sen o kadar cahilsin ki, Gemlik'i İtalya'da zannediyorsun derim. Bu muhalefet anlayışından kurtulmamız gerekiyor.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023