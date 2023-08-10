Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Son yüzyılda havacılık alanında büyük vizyoner projelere takoz koyuldu

ANTALYA'da düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Son yüzyılda havacılık alanında büyük vizyoner projelerin önüne takoz koyulduğunu, hazin bir sonla üzerinin örtüldüğünü görmemiz lazım. Yakın tarihimiz yerli ve milli girişimlerin durdurulma örnekleriyle dolu? dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' Antalya'nın 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi'nde başladı. 3 gün 3 gece sürecek etkinlik için Türkiye'nin dört bir yanından gökyüzü meraklıları etkinlik alanına geldi. Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve gökyüzü meraklıları katıldı.

BAŞVURULARDA REKOR KIRILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 25 teleskopla alanda gözlem imkanı sağlanacağını söyledi. Geceleri ışık kirliliğinin çok düşük olduğu alanda yıldız kümeleri ve gezegenleri, gök cisimlerini birlikte gözlemleyeceklerini belirten Bakan Kacır, Milli uzay programı kapsamında Türkiye'nin ilk uzay yolcuları da bizi yalnız bırakmayacak. ABD'den onlar da canlı bağlantı ile aramızda olacak. 25 yıllık geçmişe sahip gökyüzü gözlem şenliğinin ölçeği oldukça genişledi. 25 yıl önce çok daha mütevazı olurken, sonraları her yıl 10 bin başvuru olmaya başladı. Geçen yıl bu etkinliği Van, Erzurum, Diyarbakır ve Antalya'da gerçekleştirdik. Bu yıl bir rekor kırıldı ve 12 bin 500 başvuru oldu? dedi.

'SON YÜZYILDA VİZYONER PROJELERE TAKOZ KOYULDU'

8 aylıktan 78 yaşına kadar her yaştan katılımcının olduğunu belirten Bakan Kacır, yaş ortalamasının 27 olduğunu söyledi. Gökbilimin tarihte çok önemli yerinin olduğunu da kaydeden Bakan Kacır, şöyle konuştuSon yüzyılda havacılık alanında büyük vizyoner projelerin önüne takoz koyulduğunu, hazin bir sonla üzerinin örtüldüğünü görmemiz lazım. 1925 yılında ilk Türk uçağı Vecihi'yi, Vecihi Hürkuş uçurdu. Tarihe geçen bu başarısına rağmen Hürkuş, hapis cezası aldı. Bu, bu ülkede oldu. Nuri Demirağ da engellemelerden nasibini alan bir diğer girişimciydi. Türk Hava Kurumu için ürettiği uçaklar bilirkişi raporlarına rağmen kabul edilemez bulundular. Uçaklarına ihraç kısıtı geldi. Fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. Şakir Zümre bombardıman uçakları için bomba üreten fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldı. Yakın tarihimiz yerli ve milli girişimlerin durdurulma örnekleriyle dolu.

'TÜRKİYE TURKSAT 6A İLE DÜNYADA İLK 10'A GİRECEK'

Bakan Kacır, son 20 yılda uzay alanında yapılan atılımla Türkiye'nin uydularını milli kabiliyeti ile yapma imkanına kavuştuğunu söyledi. Bakan Kacır, haberleşme uydusuyla ilgili sürece ilişkin bilgi de verdi. TÜRKSAT 6A'nın test aşamalarının yıl sonuna kadar süreceğini ve tamamlanıp yörüngesine yerleşince Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten dünyada 10 ülke arasına gireceğini beliren Kacır, şöyle devam ettiArtık uzay birkaç ülkenin oyun sahası değil. Türkiye, artık 'uzayda biz de varız' deme imkanına sahip. Ay'a kendi ürettiğimiz geliştirdiğimiz araçla erişeceğiz. Bu kapsamda aracın kritik tasarım aşamasına geçildi. En kritik bileşeni olan roket motorlarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz uzay teknolojileri 2030 yılında 1 trilyon dolara ulaşması beklenen küresel uzay endüstrisinde ülkemizin rekabet gücünü üst seviyeye çıkaracak.

'BAZI ÜLKELER UZAY ASKERİ YAPILARI KURUYOR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çocukluktan bu yana bilime ve gökyüzüne merakı olduğunu belirtti. İlginç şeyler görmeyi beklediğini de anlatan Bakan Bak, Bazı ülkeler uzaydaki durumları kontrol edecek askeri yapı kurmuşlar. Neden Orada çok uydu var. Bizim de var. Bizi de oralara doğru sürükleyen bir enerji var? dedi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, çeyrek asırdır gökyüzü gözlem etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyledi. Her yıl aynı coşku ve heyecanı yaşadıklarını da kaydeden Prof. Dr. Mandal, 81 ilden 12 bin 500 kişinin gözlem etkinliğine katılmak için başvuru yaptı. Bunların arasında 60 ilden bin kişi kura ile belirlendi? diye konuştu.Prof. Dr. Mandal, etkinliğin 3 gün 3 gece süreceğini, alandaki uzmanların her türlü soruları detaylı şekilde teleskoplarla göstererek cevaplayacağını sözlerine ekledi. (DHA)