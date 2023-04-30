Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TÜBİTAK 1004 Programı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformu Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, 'Bizden Burs alan fiili olarak bir yerden maaş almadan sadece bizim verdiğimiz burslarla geçinen araştırmacılarımızın isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50'sini bundan sonra TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz. Bu sayede arkadaşlarımız emekli olma yolunda biraz kendileri katkı verecekler, biz de katkı vereceğiz' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformu Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni katıldı. İstanbul Havalimanı TEKNOFEST alanında gerçekleşen törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, üyeler ve öğretim görevlileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Mandal, proje hakkında bilgiler vererek, platformun önemine vurgu yaptı.Törende Bakan Varank da katılımcılara hitap etti.

"DÜN 600 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİYİ MİSAFİR ETTİK"

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'te vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyleyerek, "Etkinliği Teknofest kapsamında gerçekleştiriyoruz. Müthiş bir TEKNOFEST oluyor. Dün 600 binden fazla ziyaretçiyi misafir ettik. Bugün rekor kırmayı hedefliyoruz. Zaten toplantıya biraz geç kaldım. Yollar tıkalı olduğu için bir trafik, motorcu arkadaşımızın arkasına binip öyle buraya gelebildim. Bu coşkuyu, bu heyecanı burada bizlerle yaşamanız, sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerin hangi etkinliklere sahip olduğu, takım çalışmasını nasıl öğrendikleri, nasıl heyecanla milli teknoloji hamlesine katkı vermeye çalıştıklarını burada bizzat görmeniz bizim açımızdan da değerli. TEKNOFEST hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yarın da 1 Mayıs, tatil. Biz TEKNOFEST'e devam edeceğiz. Tekrar tüm Türkiye'yi İstanbul'daki 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızı aile boyu TEKNOFEST'e bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILINA KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ "

"TÜBİTAK'TAN BURS ALANLARIN SİGORTA ÜCRETİNİN YARISINI TÜBİTAK ÖDEYECEK"

"TÜRKİYE'NİN AŞISINI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GAYRETLERİYLE GELİŞTİRDİK"

İLK 3 GÜNDE 925 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

TEKNOFEST 2023'ün üçüncü gününde 925 bin 437 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.