Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Esenler'de Teknopark Temel Atma Törenine Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler'de düzenlenen Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi Temel Atma ve Esenler Bilim Merkezi Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürekli şehir dışında olmasını eleştirerek, "İstanbullular ne diyor biliyor musun? Başkan sen çok çalışıp çok gezseydin arada sırada İstanbul'a da uğrardın diyor. Siz büyükşehir başkanını kaç kere Esenler'de gördünüz? " dedi.