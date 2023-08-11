Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye'nin Ar-Ge atılımını tüm şehirlerde ortaya koymamız gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda büyük bir Ar-Ge ekosistemi kurduğunu belirterek, "Bunu daha da büyüteceğiz; sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil ülkemizin dört bir yanında Ar-Ge atılımını ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Antalya Teknokent'te TUSAŞ Milli Muharip Uçağı Ar-Ge Tasarım Merkezi'ni ziyaret etti ve ardından gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kacır, TÜBİTAK Antalya Saklıkent'te 25 yıldır gökyüzü gözlem etkinliğinin düzenlendiğini hatırlatarak, son 5 yıldır bu etkinliklerin de dev bir organizasyona dönüştüğünü bildirdi.

Türkiye'nin tüm şehirlerinden gelen katılımcılarla sabahın ilk ışıklarına kadar orada yıldızları izlediklerini, galaksilere baktıklarını, gezegenleri gözlemlediklerini ifade eden Bakan Kacır, " Türkiye'nin yüksek teknolojileri üretmesinde ve kritik teknolojileri dünyaya ihraç edebilmelerinde Teknoparkların çok özel bir yeri var. Türkiye son 20 yılda büyük bir Ar-Ge ekosistemi kurdu, bunun da merkezinde Teknoparklar var. Şimdi 96 Teknopark var. 9 binden fazla Türkiye'de sizlerin çalıştığı şirketler var. Ar-Ge insan kaynağı çok hızlı yükseldi. 2000'li yıllarda 30 binlerdeyken şimdi 222 binlere çıktı. Özel sektörün Türkiye'de bin 500'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi var. Bu hem hükumetin bu alana önem vermesiyle oldu. Bu da özel sektörde Ar-Ge kavramının sahiplenilmesini sağladı. Milli gelirin içinde 2000'li yıllarda pay binde 5 seviyesindeydi" diye konuştu.

"Sayıyı artırmalıyız"

Son 20 yılda büyük bir Ar-Ge atılımı yapıldığının altını çizen, "Gururla ziyaret ettiğimiz şirketlerin anlattığı her başarı hikayesi bu atılımın bir bileşenidir. Hem çalışan hem de şirketlere yönelik pek çok teşviği Teknoparklara sunmaya gayret ediyoruz. Bunu daha da büyüteceğiz. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil ülkemizin dört bir yanında Ar-Ge atılımını ortaya koymamız gerekiyor. Antalya da bunlardan biridir. Bu illerde ivmeyi artırmamız gerekiyor. Bir yandan kendi yatırımını, özel sektör yatırımını, nitelikli istihdamı çoğaltmak, nitelikli teknolojiyi geliştirme ve üretim faaliyetlerini artırmak çok değerlidir" şeklinde konuştu.

Bakanın açıklamasının ardından, program basına kapalı devam etti.

Bakan Kacır'a, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, İl Başkanı Ali Çetin, Tuba Vural Çokal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da eşlik etti. - ANTALYA