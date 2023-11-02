Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plug and Play Expo 2023 Programına Katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Plug and Play Expo 2023 Programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, "Bizim Turcorn olarak nitelediğimiz 7 unicornumuz var. 6 tanesi bakanlığımızın desteğinden faydalandı. Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1.6 milyar doları buldu. Bu tutar önceki 10 yılda ortalama 120 milyon dolardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ülkede girişimciliğin gelişmesine ve yükselmesine odaklanıyorum. Bizim ekosistemimizin en güçlüm yanı genç nüfusumuz. Birleşik Krallık ve Fransa'dan 8 yaş, Almanya'dan 15 yaş daha genç nüfusa sahibiz" dedi.

Beşiktaş'ta Plug And Play Expo 2023 programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti. Programa Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yabancı ve yerli birçok vatandaş katıldı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, programda katılımcılara konuşma yaptı.

"SON 2 SENEDE STARTUPLARA YILLIK YATIRIM 1.6 MİLYAR DOLARI BULDU"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda 9 bin 700 şirketin 101 teknoporkta inovasyon yaptığını belirterek "Bizim Turcorn olarak nitelediğimiz 7 unicornumuz var. 6 tanesi bakanlığımızın desteğinden faydalandı. Son 2 senede startuplara yıllık yatırım 1,6 milyar doları buldu. Bu tutar önceki 10 yılda ortalama 120 milyon dolardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ülkede girişimciliğin gelişmesine ve yükselmesine odaklanıyorum. Bizim ekosistemimizin en güçlü yanı genç nüfusumuz. Birleşik Krallık ve Fransa'dan 8 yaş, Almanya'dan 15 yaş daha genç nüfusa sahibiz" dedi.

"BAKANLIĞIMIZIN TEMEL YAKLAŞIMI STARTUPLARIN EKONOMİK YANLARINI GÜÇLENDİRMEK"

Kacır, gençlere dijital yetenekleri kazanma konusunda yardımcı olunması gerektiğini işaret ederek, "Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji fuarını organize ediyoruz. Bu yıl Teknofest 4,5 milyon ziyaretçi alırken 1 milyon genç katılımcı teknoloji yarışmalarına katıldı. Bakanlığımızın temel yaklaşımı startupların ekonomik yanlarını güçlendirmek. Her manada gerçek başarı için asıl destekçi küreselleşme olacak. Startuplarımızın işlerini küresel seviyede ölçeklendirebilmeleri için erken seviyede küresel bir gelişim göstermeleri gerekir" ifadelerini kullandı.