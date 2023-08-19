Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin dijital güvenlik çalışmalarını anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hindistan'da düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin dijital kamu altyapısı, güvenlik ve dijital beceriler alanındaki çalışmalarını anlattı. Kacır, dijital güvenliğin tüm paydaşlar ve ülkeler için birincil öncelik olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin güvenli ve esnek bir dijital ekonomi oluşturmak için tüm G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hindistan'da Türkiye'nin dijital kamu altyapısı, dijital ekonomide güvenlik ve dijital beceriler alanlarındaki çalışmalarını G20'nin dijital ekonomi bakanlarına anlattı.

Bakan Kacır, Hindistan'nın Bangalor kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda, "Dijital Kamu Altyapısı, Dijital Ekonomide Güvenlik ve Dijital Beceriler" başlıklı oturumlarda konuşma yaptı.

Kacır, Türkiye olarak dijital kapsayıcılık adına Dijital Kamu Altyapısına önem verdiklerinin altını çizerek, vizyonlarının kamu hizmetlerinin ülkenin her köşesine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

E-Devlet'in bugüne kadar 990 kurumun 7 bini aşkın hizmetinin yaklaşık 64 milyon kullanıcıya ulaştırılmasına yardımcı olduğunu anlatan Kacır, "Bir diğer entegre hizmet olan e-Nabız, sağlık sektöründe ezber bozan bir hizmettir. e-Nabız, tedavi konumundan bağımsız olarak vatandaşların tıbbi bilgilerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine olanak tanır." dedi.

Dijital ekonomide güvenlik

Bakan Kacır, dijital güvenliğin tüm paydaşlar ve ülkeler için birincil öncelik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Siber saldırılar ve veri ihlallerinin bireyler, işletmeler ve hükümetler üzerinde geniş kapsamlı sonuçları ve etkileri olabilir. Dijital ekosistemin herhangi bir seviyesindeki bir olay veya ihlal, tüm ekosistemi bozabilir. Güvenlik tehditlerini önlemek ve azaltmak için işbirliğine dayalı bir çabanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Kapsamlı bilinçlendirme kampanyaları başlattık.

Amacımız toplum, kamu ve özel sektördeki paydaşların eğitimi ve güçlendirilmesidir. Hedefimiz, gelişen dijital zorluklar karşısında iyi donanımlı ve dirençli, siber farkındalığa sahip bir toplum oluşturmak. Güvenli, emniyetli ve esnek bir dijital ekonomi oluşturmak için bir araya gelmeliyiz. Türkiye, güveni ve yeniliği teşvik eden ve vatandaşları güçlendiren güvenli ve esnek bir dijital ekonomi oluşturmak için tüm G20 ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır."

Türkiye'nin dijital becerileri

Kacır, Türkiye'nin dijital beceriler alanındaki çalışmalarına ilişkin, "Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile nitelikli insan kaynağının yaygınlaşması için toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduk." dedi.

Ortaokul ve lise öğrencilerine erken dijital beceri eğitimi sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin olduğunu ifade eden Kacır, "Sektör Kampüste" programımız ile üniversite-sanayi iş birliğini sağlayarak üniversite çağından itibaren iş gücüne katılımı artırmak için dijital okuryazarlığı güçlendiriyoruz. Yapay zeka başta olmak üzere, algoritmik düşünme, robotik kodlama ve yazılım olmak üzere dijital beceriler yoluyla istihdamı teşvik etmeye yönelik çeşitli eğitim programlarımız ve projelerimiz var. Sanayinin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek için mevcut iş gücüne model fabrikalar ve dijital dönüşüm merkezlerinde eğitim olanakları sağlıyoruz. " diye konuştu.

Öte yandan Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı marjında Türkiye'den gelen teknoloji girişimlerinin temsilcileri ve katılımcı ülkelerin bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.