Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Gençlerimize 2.8 milyar lira destek sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlediği, araştırma projeleri yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlere yönelik burs ve destek programları hakkında bilgi verdi. Kacır, ayrıca Teknofest ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri gibi gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını destekleyen projeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2018'den bugüne lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik burs ve destek programlarımız kapsamında, 64 binden fazla kişiye toplam 2 milyar 800 milyon lira destek sunduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlediği, araştırma projeleri yarışmasının ödül törenine katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda; TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de yer aldı.

'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıyla gerçekleştirilmesinde en büyük itici gücün gençler olduğunu söyleyen Bakan Kacır, destekler devam ettikçe daha nice Selçuk Bayraktarların, Aziz Sancarların çıkacağına inandığını da ifade etti. Tören sonunda yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Bakan Kacır'ın elinden aldı.