San Francisco'da polisin acil durumlarda 'katil robot' kullanmasından vazgeçildi

Ben Derico | BBC News, San Francisco

ABD’nin San Francisco kentinde, acil durumlarda silahlı robot polislerin kullanılmasından vazgeçildi. İnsan hakları kuruluşları, "katil robotlar" olarak adlandırılan silahlandırılmış robotlarla ilgili karara büyük tepki göstermişti.

San Francisco Belediyesi Kurallar Komisyonu'ndan geçen karar, Denetim Kurulu'nda da onaylanmıştı.

Kent Meclisi oy birliğiyle düzenlemeyi dondurdu ve detaylı şekilde incelenmesi için Komisyon'a geri gönderdi.

Komisyon düzenlemeyi iptal edebilir.

Düzenleme, San Francisco polisinin olağanüstü durumlarda silahlı robotlara erişimine izin veriyordu.

San Francisco’nun içinde bulunduğu California eyaleti kısa bir süre önce kent polislerine, askeri ekipmanlarının kayıtlarını tutmaları ve bunların kullanımı için yetki talep etmeleri zorunluluğunu getirmişti.

BBC’ye konuşan Stop Killer Robots (Katil Robotları Durdurun) grubundan Dr. Catherine Connolly, bu adımın, insanları öldürme kararlarından uzaklaştıran kaygan bir zemin olduğunu söyledi.

Birkaç gündür San Francisco Belediye Binası’nın önünde protestocular, karardan dönülmesi için çağrı yapıyordu.

Başka kentlerde kullanıldı

Polis yetkilileri ise silahlı robotların yalnızca olağanüstü koşullarda kullanılacağını söylüyordu.

San Francisco Emniyet Müdürlüğü’ndan bir sözcü “Patlayıcılarla donatılmış robotlar, tehlikeli ve silahlı kişilerin arkasına sığındıkları yapıları patlatmak için kullanılabilir” demiş, bunun yalnızca “can kaybı riski olan durumlarda” kullanılacağını belirtmişti.

Bu tip ölümcül robotlar ABD’nin başka bölgelerinde halihazırda kullanımda.

2016’da Texas eyaletindeki Dallas kentinde beş polisi öldüren ve birkaç kişiyi de yaralayan bir keskin nişancıyı öldürmek için C4 tipi patlayıcı yüklü bir "katil robot" kullanmıştı.