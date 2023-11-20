Samsung ve UNDP Türkiye, gençlere eğitim ve işe hazırlık sağlıyor

Samsung Electronics Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, gençlere geleceğe hazırlık ve dijital dönüşümde rol oynamaları için özel eğitim ve işe hazırlık etkinliği düzenledi. Program, gençlerin yetkinliklerini geliştirirken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yolunda çözümler üretmelerini destekliyor.

Samsung Electronics Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, ülkenin gençlerini geleceğe hazırlamak ve dijital dönüşümde önemli bir rol oynamalarını sağlamak amacıyla "Innovation Campus" programı kapsamında Samsung İnovasyon Merkezi'nde özel eğitim ve işe hazırlık etkinliği düzenledi.

Samsung Electronics Türkiye açıklamasına göre, etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından seçilen ve yapay zeka eğitimi alan gençler ağırlandı.

Program Samsung'un teknoloji konusundaki küresel bilgi birikiminin aktarılmasına aracılık ederken, aynı zamanda gençlerin yetkinlik bazlı gelişimlerini de destekliyor.

Küresel eğitim içeriği UNDP SDG AI Lab'in uzmanları ve akademisyenler tarafından gençlerle buluşturuluyor. Genç istihdamına katkı sunan program, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) yolunda ilerlemeyi destekleyen çözümlerin geliştirilmesini odağına alıyor.

Gençler program boyunca geliştirdikleri beceriler ile SKA'lara katkı sağlayacak çözümler üretirken, projelerini UNDP'nin uluslararası bilgi ve deneyiminden öğrenerek hayata geçiriyor.

Etkinlik, ikinci gününde, işe hazırlık eğitimi ile devam etti. Eğitim kapsamında gençler, iş hayatına girişte kariyer planı hazırlama, öz geçmiş yazma, iş görüşmesi teknikleri ve profesyonel ağ kurma gibi önemli konularda yetkinliklerini geliştirdi. Depremden etkilenen gençler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin kariyer yolculuklarında önemli bir adım oldu.

-Yapay zeka sınıfı için başvurular devam ediyor

"Innovation Campus" kapsamında gençlere sunulan eğitimler, sadece teknik becerilerle sınırlı kalmayıp, onları iş dünyasında başarılı olmaları için gereken yetkinliklerle de donatmayı hedefliyor. Şu anda, programın yeni ve heyecan verici bir bölümü olan yapay zeka sınıfı için başvurular açık durumda. Program hakkında daha fazla bilgi ve başvuru koşulları "https://www.samsung.com/tr/innovation-campus/" internet adresinde yer alıyor.

"Samsung, sosyal sorumluluk programlarında eğitimi odağına koyuyor"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Philip Choi, "Samsung, sosyal sorumluluk programlarında eğitimi odağına koyuyor. Gençlerin tam potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayarak, pozitif sosyal değişimlere öncülük etmelerine destek oluyor. Bu yaklaşım, genç neslin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda topluma katkıda bulunan bireyler olarak gelişimlerine de odaklanıyor. 'Innovation Campus' ile gençlerimizin hayatlarına pozitif etkiler bırakmayı ve onları geleceğin parlak liderleri olarak görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye muazzam bir potansiyele sahip"

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo-Sung Lee de Kore Cumhuriyeti'nin kısa zamanda olağanüstü bir büyüme ve ekonomik gelişme elde ettiğini ve son zamanlarda "Hallyu" veya "Kore Dalgası" olarak bilinen yumuşak gücüyle küresel dünyada güçlü bir ülke haline geldiğini aktardı.

Türkiye'nin Kore ile birçok benzer kültürel ve tarihsel unsurları paylaştığını ve muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirten Lee, şunları kaydetti:

"Genç nesil, Türkiye'nin umut vadeden geleceğini temsil ediyor. Bu anlamda Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştirmek için kendi alanlarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaları bekleniyor. Kore halkı, Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin 20 binden fazla asker göndermiş olmasını derinden takdir ediyor. Kore Savaşı Gazilerinin asil fedakarlığı ve kararlılığı sayesinde Kore, ekonomik refah ve demokrasiye kavuştu."