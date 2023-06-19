Samsung ve UNDP Türkiye, depremden etkilenen gençlere odaklanan Innovation Campus programını başlattı

Samsung ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, bu yıl depremden etkilenen gençlere odaklanılarak geliştirilen Innovation Campus programıyla yeni nesil iş gücünün yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak problem çözme becerilerinin artırılmasını hedefliyor.

Samsung ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, bu yıl depremden etkilenen gençlere odaklanılarak geliştirilen "Innovation Campus" programıyla yeni nesil iş gücünün yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak problem çözme becerilerinin artırılmasını hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in UNDP Türkiye iş birliğiyle 4'üncü kez düzenleyeceği "Innovation Campus" programı için başvuru süreci başladı. 18-29 yaş arası gençlerin başvurusuna açık program, yeni nesil iş gücünün geleceği belirleyen teknolojileri kullanabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Programın içeriği bu yıl, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından genişletildi. Depremden etkilenen gençleri odağına alacak program çerçevesinde, önceki yıllarda verilen işe hazırlık, sunum teknikleri gibi eğitimlere ek olarak bu yıl, "yapay zeka teknolojisinde toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler ve yapay zeka teknolojilerinde önyargı ile kodlama" gibi eğitimler de verilecek.

Programla STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi alma ve bu alanda çalışma oranı erkeklere göre daha düşük olan, afetler karşısında özel risk ve zorluklarla karşı karşıya kalan genç kadınlar için fırsat eşitliği de yaratılacak.

Program bu dönem daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor

Bu dönem daha fazla sayıda gence ulaşmayı hedefleyen program için yapılacak eleme sürecinde başvuranlar, teknik testler ve yetkinlik bazlı bir değerlendirmeden geçecek. Başarılı bulunan katılımcılar, ülkenin ileri gelen üniversitelerinde görev yapan, alanında uzman akademisyenlerce verilecek olan ve Samsung'un yapay zeka konusundaki küresel müfredatını içeren eğitimi almaya hak kazanacak.

"Innovation Campus" programına katılan gençler, BM'ye üye 193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele etmek hedefiyle 2030'a kadar ulaşılmak üzere kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda bugünün en büyük sorunlarının esas nedenlerine çözüm bulan yapay zeka projeleri geliştirecek.

Katılımcılar, eğitimin ardından becerilerini sergileyebilecekleri projeleri tasarlayarak programın sonunda fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak maddi katkı ve koçluk desteği almak amacıyla yarışacak. Başarılı katılımcılar, program sonunda sertifika alacak.