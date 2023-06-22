Samsung ve Habitat Derneği, Solve for Tomorrow yarışmasının kazananlarını açıkladı

Samsung Electronics Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Solve for Tomorrow yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışma, öğrencileri toplumsal sorunları çözmeye teşvik ederek öğrenme fırsatı sunuyor. Bu yıl 164 takım başvurdu ve 10 takım finale kaldı. Yarışmanın birincisi, çay fabrikası atıklarından elde edilen hemiselüloz kullanılarak hidrojel eldesi gerçekleştirilen projeyle Ecem Naz Yılmaz ve Ayşegül Çabuk'un Camellia Takımı oldu.

Samsung Electronics Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Solve for Tomorrow" yarışmasının final etabında kazananlar belli oldu.

Şirket açıklamasına göre, öğrencileri toplumsal sorunları çözmeye teşvik ederek öğrenme fırsatı sunan "Solve for Tomorrow" yarışmasında finale gelindi.

Tasarım odaklı, inovatif ve yenilikçi düşünmeyi, yaratıcı problem çözmeyi ve ekip çalışmasını teşvik eden programa bu yıl 164 takım başvurdu. Final etabına ise 10 takım kaldı.

Gençlerin, iklim krizi (karbon emisyonun azaltılması), sürdürülebilir atık yönetimi (geri dönüşüm), yenilenebilir enerji ve akıllı şehir uygulamaları alanlarında problemleri ve çözümleri alanında uzman jürilere anlattığı yarışmanın kazananları da belli oldu.

Yarışmada bu yıl birinciliği Ecem Naz Yılmaz ve Ayşegül Çabuk'un Camellia Takımı, Karadeniz Bölgesi'nde çay fabrikası atıklarından elde edilen hemiselüloz kullanılarak hidrojel eldesi gerçekleştirilen ve bu hidrojele tarçın yağı ile birlikte antibakteriyel özellik kazandırılan projesiyle aldı.

Mustafa Akay, Ali Kerem Ergen, Arkad Divan Dinler, Yaren Lal ve Arda Kaplan'ın Aruna Takımı, sağlık çalışanlarını enjektör iğnesi kazalarından korumak amaçlı Enjektör İğnesi Eritme/Tahrip/İmha Etme Cihazı projesiyle ikinci oldu.

Üçüncülüğü ise çay tüketimi sonrası çay atıklarının çevreye atılmasından yola çıkarak bu atıkların değerlendirilmesi ve yenilenebilir bir şekle dönüştürülmesi amacıyla çay atıklarını kullanarak sunta plaka ve yalıtım levhası üretimi projesiyle, Bengisu Doğanay, Aras Önder ve Kuzey Önder'in ÇDS Takımı aldı.

Ayrıca Prizmo Takımı, geleneksel tarım yöntemlerinde yaşanan hastalıklar, böceklerin etkisi ve yabani otlar gibi verim düşürücü sorunlardan otonom ve kapalı bir sistemde etkilenmeyerek toprağı elverişsiz olan bölgelerde ve uygun olmayan iklim koşullarında bitki yetiştirme imkanı sunan Akıllı Sera Otomasyon projesiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Programda, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan öğrencilerin projeleri de yer aldı. Program kapsamında bir değişiklik yapılarak, depremden etkilenen öğrenciler sosyal destek sağlayıcı psikodrama atölyesi ile desteklendi. Gerçekleştirilen ödül töreninde deprem bölgesinden gelen çalışmaların sahiplerine de plaketleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

"Gençlere daha iyi bir gelecek yaratmak umuduyla üzerimize düşeni yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Samsung olarak, gençlere daha iyi bir gelecek yaratmak umuduyla üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Dünyaya karşı verdiğimiz bu sözü yerine getirme adına hayata geçirdiğimiz Solve for Tomorrow programının bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Geleceği yeniden şekillendireceklerin, yaratıcı düşünen, inovatif çözümler üreten ve teknolojiyi iyi kullanan gençler olacağını biliyoruz. Bu vesile ile programın yönetiminde bize destek veren değerli iş ortağımız Habitat Derneği ekibine, tüm mentorlarımıza ve jürimize verdikleri destek adına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da gençlerin dünyanın sorunlarından bazıları olan iklim krizi, yenilenebilir enerji, akıllı şehir uygulamaları hakkında teknolojik çözümler üretiyor olmalarının Solve for Tomorrow programının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Bu projede birlikte yol aldıkları Samsung Türkiye'ye teşekkür eden Hazır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplumun ve dünyanın sorunlarına çözüm arayan gençlerin desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz Solve for Tomorrow yarışmasının, önümüzdeki dönemde de yine birçok başarı hikayesine ve önemli projelerin ortaya çıkışına sahne olacağına inancımız tam. Geleceği şekillendirmek için çabalayan tüm çocuklarımızı canı gönülden kutluyor ve dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum."

Türkiye'nin tüm illerinden gençlerin matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik (STEM) alanlarındaki yaratıcı projeleriyle başvuru yapabilecekleri Solve for Tomorrow programının yeni dönem başvuruları eylül ayında başlayacak.