Samsung uyardı: Bu güncellemeyi hemen kurun!

Samsung Galaxy kullanıcılarını etkileyen yeni güvenlik açıkları tespit edildi. Siber güvenlik firması NCC Group, Galaxy akıllı telefonlardaki Galaxy Store uygulamasında iki kritik güvenlik açığı olduğunu dile getirdi. Hackerların, bu açıklar sayesinde akıllı telefona sızabileceği ve istediği uygulamayı kurabileceği aktarıldı.

Samsung Galaxy Store için son dakika güncellemesi

CVE-2023-21433 numarasıyla belirtilen ilk güvenlik açığı, saldırganların kullanıcının bilgisi olmadan herhangi bir uygulamayı yüklemesine olanak tanıyor. CVE-2023-21434 numaralı ikinci güvenlik açığı ise saldırganların istediği web kodunu çalıştırmasına izin veriyor.

Güvenlik araştırmacıları, Galaxy Store'un düzgün yapılandırılmamış bir filtre içerdiğini tespit etti. Yani Samsung cihazına önceden yüklenmiş uygulamada kötü amaçlı bir bağlantıya dokunmak, URL filtresini atlayabilir ve saldırgan tarafından kontrol edilen bir web kodunu başlatabilir.

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Araştırmacıların açıklamalarına göre bu güvenlik açıkları, kötü niyetli kişilerin cihaz sahiplerinin kişisel verilerine erişmesine ve uygulamayı çökertmesine yol açabilir. Saldırganlar, uygulama yükleme talimatı vererek Galaxy Store'a istek gönderebilir. Mağazaya gönderilen bu istek, uygulamanın kurulumdan sonra açılıp açılmadığına dair bilgi sağlayarak, saldırganlara daha fazla seçenek de sunuyor.

Samsung, Galaxy Store uygulamasının güvenlik açıklarını gideren güncellemeyi yayınlamada gecikmedi. Yine de, 4.5.49.8 sürüm güncellemesi henüz tüm modellere dağıtılmış değil. Ancak Android 13'lü bir Galaxy cihazınız varsa bu güvenlik açıklarından etkilenmediğinizi belirtmek gerekiyor.

Bu güvenlik açıklarının Samsung cihazlarına özel olmadığını belirtelim. Herhangi bir uygulama mağazasının da benzer saldırılara karşı savunmasız olabileceğini unutmamak gerekiyor. Kullanıcılar, özellikle bilinmeyen kaynaklardan gelen bağlantılara tıklarken dikkatli olmalı. Ayrıca uygulamaları düzenli olarak güncellemeli.

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