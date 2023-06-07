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Samsung ürünleri Amazon.com.tr'de indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor

Samsung ürünleri Amazon.com.tr'de indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor

Teknoloji Haberleri

Samsung'un TV, akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hafıza kartları ve aksesuarlarını kapsayan seçili ürünleri, 11 Haziran'a kadar uygun fiyatlarla Amazon.com.tr'de teknoloji tutkunları ile buluşacak.

Samsung'un TV, akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hafıza kartları ve aksesuarlarını kapsayan seçili ürünleri, 11 Haziran'a kadar uygun fiyatlarla Amazon.com.tr'de teknoloji tutkunları ile buluşacak.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, yeni bir teknolojik ürün almak veya cihazlarını yenisi ile değiştirmek isteyenler, 11 Haziran'a kadar yalnızca Amazon.com.tr'de geçerli kampanya kapsamında çok çeşitli Samsung ürünlerinde önemli indirimlerden yararlanma fırsatına sahip olacak.

Kısa bir süreliğine geçerli olacak indirim kampanyası döneminde müşteriler Samsung'un en popüler ürünlerinden oluşan geniş bir seçkiye, uygun fiyatlarla ulaşarak tasarruf edebilecek.

Kaynak: AA / Teknoloji

Samsung Amazon Teknoloji Haberler

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