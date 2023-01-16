Samsung'un işlemcisi, Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bıraktı!

Akıllı telefonlarda işlemciler büyük bir önem taşıyor. Bu süreçte Qualcomm ve MediaTek gibi işlemci üreticilerine son yıllarda Samsung da Exynos işlemcileri ile katılmış durumda. Bazı modellerinde uzun zamandır Exynos işlemcilere yer veren Samsung, yeni işlemcisi ile ise Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bırakmayı başardı.

Exynos 2200, Snapdragon 8 Gen 2'yi geçmeyi başardı

İşlemciler son dönemde ışın izleme teknolojisi ile mobil oyun performansını önemli ölçüde artırmış durumda. Henüz yeni bir sistem olsa da yakın zamanda ışın izleme teknolojisi tüm amiral gemisi işlemcilerde göreceğiz. Bu konuda liderliği ise Samsung Exynos 2200 işlemcisi ile almış durumda.

Samsung Exynos 2200 işlemcisi, Snapdragon 8 Gen 2'yi Basemark'ın Vitro GPU testlerinde geride bıraktı. Vitro GPU testlerinin mobil grafik işlemcilerinin oyunlardaki 3 boyutlu içeriklerdeki performansını ölçtüğünü belirtelim. Bu tür kıyaslamalar her ne kadar mükemmel sonuçlar doğurmuyor olsa da işlemciler hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Bu testlerde ise Exynos 2200 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 karşı karşıya geliyor.

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Her iki işlemci de aynı teknolojiyi desteklese de farklı donanımlar kullanarak Vulkan API ve ışın izleme desteğini sunuyorlar. Samsung, RDNA 2 mimarisi ve Exynos 2200'ün Xclipse 920 GPU'su için AMD ile birlikte çalıştı. Öte yandan Qualcomm, ışın izleme özelliklerini kendi bünyesindeki Adreno 740 GPU'ya entegre etmiş durumda.

Test sonuçlarına baktığımızda ise beklenmedik bir şekilde yeni nesil Exynos 2200, mevcut Snapdragon amiral gemisi 8 Gen 2'den daha yüksek ortalama rakamlar sunuyor. Diğer yandan ise Snapdragon 8 Gen 2 en yüksek FPS değerlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak Snapdragon'un aynı zamanda sahip olduğu düşük FPS rakamları bu sonucu doğurmuş durumda.

Bu tür testler tabi ki yanıltıcı olabiliyor ve tek bir noktaya odaklanıyor. Bu yüzden kesin bir galibiyetten söz edemesek de Exynos 2200'ün son dönemin popüler işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bırakması yine de etkileyici olarak görülebilir.

Peki siz ışın izleme teknolojisi ve işlemcilerin gösterdikleri performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.