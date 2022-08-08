Samsung'un ilk katlanabilir tableti yakında geliyor!

Katlanabilir ekranlar boyut sorununu çözmek için başvurulan yöntemlerin başında geliyor. Telefon, bilgisayar veya televizyonlar için büyük ekranlar her zaman çekici olsa da kapladıkları alanlar yüzünden bu durum her zaman mümkün olmuyor. Katlanabilir ekranlı cihazlar, büyük ekran ve küçük boyutları ile önemli bir avantaja sahip.

Samsung'un katlanabilir tabletini 2023 yılında göreceğiz

Dünyanın en büyük ekran üreticilerinden biri olan Samsung, şimdiye kadar farklı türde ekranlarla karşımıza çıktı. Eski Galaxy Round'daki gibi kavisli ancak sert ekranların ardından Galaxy Z cihazlarındaki esnek katlanır panellere kadar Samsung, geleceğe yönelik birçok formda ekranlar sergiledi.

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Samsung, yakın zamanda katlanabilir telefonlarının yeni nesli ile karşımıza çıkacak. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modelleri ile ilgili birçok bilgiye sahibiz. Samsung için büyük önem arz eden bu iki akıllı telefonun yanı sıra Güney Koreli şirketin bir katlanabilir cihaz üzerinde daha çalıştığı ifade edildi.

Şirketin katlanabilir ürün gamına yakın zamanda bir tablet modeli eklenecek gibi görünüyor. Oldukça büyük ekranlı olması beklenen yeni katlanabilir tablet modelin beş veya altı ay içerisinde tanıtılacağı gelen bilgiler arasında.

Çıkan haberlere göre Samsung, ilk katlanabilir tabletini Galaxy Tab S9 ile aynı gün piyasaya sürecek. Buna göre şirketin ilk katlanabilir tablet modeli ile Ocak veya Şubat ayında tanışabiliriz. Yeni tablet hakkında detaylı bilgiler ise henüz ortaya çıkmış değil.

Samsung daha önce de çeşitli katlanabilir ekranlı projeler ile karşımıza çıkmıştı. Şirket daha önce Flex S, Flex Z ve Flex G konseptleri ile fikirlerini ortaya koydu. Ortaya çıkan raporlar yeni tabletin hangi formda yer alacağı konusunda ise herhangi bir fikir vermiyor.

Katlanabilir şekilde kullanılabilir yapısı ile Flex S stili bir tablet, çok daha kullanışlı ve ilgi çekici olabilir. Peki siz Samsung ve katlanabilir tablet modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.