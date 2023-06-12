Samsung'un eski yöneticisi Çin'de çip tesisi kurmak için şirketin gizli bilgilerini çalmakla suçlandı

Samsung'un eski bir üst düzey yöneticisi, Çin'de çip tesisi kurmak için Koreli teknoloji devinin gizli bilgilerini çalmakla suçlandı. Suwon Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, eski yöneticinin endüstriyel teknolojiyi koruma ve haksız rekabeti önleme yasalarını ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.

Samsung'un eski bir üst düzey yöneticisi, Çin'de çip tesisi kurmak için Koreli teknoloji devinin gizli bilgilerini çalmakla suçlandı.

Yonhap'ın haberine göre, Suwon Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un ismi gizli tutulan 65 yaşındaki eski üst düzey yöneticisinin, Ağustos 2018'den 2019 yılına kadar şirketin gizli verilerini yasa dışı bir şekilde elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, verileri Samsung'un Çin'deki bir fabrikasının kopyasını oluşturmaya çalıştığı gerekçesiyle topladığı ileri sürülen eski yöneticinin, endüstriyel teknolojiyi koruma ve haksız rekabeti önleme yasalarını ihlal etmekle suçlandığı ifade edildi.

Eski yöneticinin, 5'i Çinli bir çip üreticisi çalışanı olan 6 kişilik bir ekip kurduğu, adı geçen isimlerin de iddia edilen teknoloji sızıntısında gizli anlaşma yapmakla suçlandığı kaydedilen açıklamada eski yöneticinin, çaldığı verilerle şirketin Çin'in Şian kentindeki çip fabrikasından sadece 1,5 kilometre mesafede bir başka çip fabrikası kurmaya teşebbüs ettiği ancak Tayvanlı bir şirketin projeye 6,2 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle planın gerçekleşmediği aktarıldı.

Eski yöneticinin, Çinli yatırımcılardan destek aldığı ve geçen sene Çin'de, Samsung teknolojisi temel alınarak inşa edilen bir çip üretim tesisinde deneme ürünleri ürettiği bilgisi de bildirildi.