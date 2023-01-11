Samsung'un amiral gemisi modeli için üzücü iddia!

Samsung, 1 Şubat 2023 tarihinde Galaxy S23 serisini tanıtacağını duyurdu. Güney Koreli üretici henüz S23 ailesini tanıtmamışken S24 modeli hakkında iddialar gelmeye başladı. Yapılan iddialara göre Samsung önümüzdeki yıl tanıtılacak yeni amiral gemisi modelinin versiyon sayısını ikiye düşürecek.

Samsung Galaxy S24 serisinde bir model eksik olabilir

Samsung'un 2024 yılında çıkacak olan Galaxy S24 model ailesi hakkında yeni iddialar gelmeye şimdiden başladı. Son gelen bilgilere göre Güney Koreli üretici yeni nesilde 'Plus' versiyona yer vermeyecek. Şirketin önümüzdeki yıldan itibaren Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra ile yola devam edeceği belirtiliyor.

Güney Koreli teknoloji şirketinin aldığı bu kararın ardında ise Galaxy S22+ modelinin gösterdiği düşük satış performansı yer alıyor. Galaxy S22+'ın toplam S22 satışlarının sadece yüzde 17'sini oluşturduğu ifade edilirken, standart S22 ve S22 Ultra ise sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 45'lik satış oranlarına erişmiş durumda.

Samsung açıkladı! İşte Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi

Samsung bir süredir S Serisi modellerinde 3 farklı versiyon ile karşımıza çıkıyor. Her seride standart versiyonun yanı sıra Plus ve Ultra versiyonlarını da görüyorduk. 1 Şubat'ta tanıtılacak Galaxy S23 serisinde de durum farklı olmayacak. Ancak sonrasında ise artık Galaxy S Serisi'nin 2 modelle temsil edildiğini görebiliriz. Ancak bu durumun sadece bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmekte yarar var.

Samsung Galaxy S23 tasarımı ve özellikleri

Ekran: 6,1 inç, Super AMOLED, 2340 x 1080, 422 PPI, 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm, 8 çekirdek

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 Megapiksel+ 10 Megapiksel+ 12 Megapiksel

Ön Kamera: 10 Megapiksel

Batarya: 3900 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz

Diğer: 5G / 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IP68, Corning Gorilla Glass Victus

İşletim sistemi: Android 13, One UI 5

Galaxy S23 serisinin beklenen RAM ve depolama seçenekleri

128 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23

256 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23; Galaxy S23+; Galaxy S23 Ultra

512 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23+

512 GB depolama ve 12 GB RAM – Galaxy S23 Ultra

1 TB depolama ve 12 GB RAM – Galaxy S23 Ultra

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi modelinin tanıtımı yaklaşırken Galaxy S24 hakkındaki bilgiler ise bu şekildeydi. Peki siz markaların telefonların farklı versiyonlarını sunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.