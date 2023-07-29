Samsung'un akıllı yüzük modeli Galaxy Ring'in tanıtımıyla ilgili yeni rapor sızdırıldı

Samsung, akıllı giyilebilir teknoloji pazarındaki payını genişletmek için Galaxy Ring adlı akıllı yüzük modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sızdırılan bir rapora göre, cihazın tıbbi onay süreci ve seri üretim süreci göz önünde bulundurulduğunda, en iyi ihtimalle 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.

Akıllı giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümekte olan teknoloji devi Samsung, bu sektördeki payını genişletmeye yönelik bir adım atıyor. Kısa bir süre önce bir akıllı yüzük modeli olan "Galaxy Ring" üzerinde çalıştığı aktarılan şirketin, söz konusu cihaz için düzenleyeceği lansmanın ne zaman olabileceğiyle ilgili yeni bir rapor sızdırıldı. İşte detaylar

Galaxy Ring ne zaman tanıtılacak?

Galaxy Ring akıllı yüzük modeli için sürdürdüğü çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Samsung, bu güne dek modelin ne zaman tanıtılacağıyla ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Sızdırılan yeni bir rapora göre cihazın lansmanı için sürdürülmesi gereken önemli bir süreç bulunuyor. Bu süreç, cihazın tıbbi denetimlerden geçerek onay alması gereken 10 ila 12 aylık bir zaman dilimini ifade ediyor.

Tıbbi onay sürecine ek olarak cihazın geliştirilmesi ve seri üretimine başlanılması süreci de göz önünde bulundurulduğunda; söz konusu modelin en iyi ihtimalle 2024 yılında tanıtılabileceği, daha gerçekçi bir yaklaşımla ise ancak 2025 yılında kullanıcıyla buluşturulacağı sonucuna ulaşılıyor. Şayet şirket sağlık özelliklerini gözden geçirip tıbbi onay sürecini hızlı bir şekilde geçmeyi başarabilirse, ürünün 7 – 8 aylık bir gelişme sürecinin ardından 2024 yılında tanıtılmasının da mümkün olduğunun altını çizelim.

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Peki sizler, Samsung'un yeni akıllı yüzük projesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce, projenin lansmanı 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilebilecek mi yoksa 2025 yılına sarkması daha mı muhtemel? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.