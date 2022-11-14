Samsung tabletler Android 13 güncellemesi almaya başlıyor!

Android'in yeni sürümünün yayınlanması ile birlikte markalar da yeni işletim sistemlerine geçiş yapmayı sürdürüyor. Samsung da Android 13 tabanlı One UI 5.0 işletim sistemini amiral gemisi telefonlarının ardından tablet modellerinde de sunmaya başlıyor.

Samsung Galaxy Tab S8, One UI 5.0'a kavuşuyor

Samsung'un Galaxy Tab S8 serisinin üst düzey modelleri artık kararlı One UI 5.0 güncellemesini almaya başladı. Yeni güncelleme ilk olarak Avrupa'da 5G destekli modellere geliyor. Güncelleme ile birlikte amiral gemisi tablet modelleri Android 13'ün kararlı sürümüne kavuşacak.

Tabletler Kasım ayında gelecek bir güncelleme ile birlikte aynı zamanda 50 gizlilik ve güvenlik açığından da kurtuluyor. Samsung Galaxy Tab S8, donanım yazılımı sürümü X706BXXU2BVK4'ü alacak. Diğer yandan Galaxy Tab S8+ X806BXXU2BVK4'e ve Galaxy Tab S8 Ultra ise X906BXXU2BVK4'e ev sahipliği yapacak.

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Önemli yenilikler arasında arasında elden geçirilen bir kullanıcı arayüzü ve Samsung'un Material You tasarımına getirdiği Renk Paleti için daha fazla renk seçeneğinin sunulmasını sayabiliriz. Şirket, görüntülerden metin çıkaran bir özellik olan OCR'yi de güncelleme ile birlikte tablet modellerine (Optik Karakter Tanıma) ekliyor.

Yeni güncellemede Bixby Routines adını alan özellik ise farklı kullanıcılar için tabletlerde farklı arayüzlerin oluşmasına olanak sağlayacak. One UI 5.0 aynı zamanda tabletlere yeni emojiler de sunuyor. Yeni emojiler arasında Unicode Consortium'un Emoji 15.0 güncellemesiyle birlikte gelen animasyonlu ve artırılmış gerçeklik temalı ifadeler yer alıyor.

Samsung bir yandan telefonlarına Android 13 güncellemesini getirirken diğer yandan tablet modellerini de unutmuyor gibi görünüyor. Peki siz Samsung'un tablet modelleri ve gelen Android 13 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.