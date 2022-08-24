Samsung şaşırttı! Yedi yaşındaki telefona güncelleme

Samsung, 2015 yılında çıkış yapan S5 Neo için güncelleme yayınlayacak. Ayrıca Galaxy A7 (2018) için de güncelleme paylaşacak.

Son haftalarda eski akıllı telefon modellerine güncelleme paylaşmasıyla merak uyandıran Samsung, şimdi de 2015 yılında duyurduğu bir cihaza güncelleme verdi. Avrupalı bir kaynağın iddiasına göre, Galaxy S5 Neo GPS güncellemesi alacak.

Eski Samsung'lara güncelleme: S5 Neo, A7 (2018), S10 ve Note 10

Hollandalı kaynak GalaxyClub tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Samsung, güncelleme programını genişletmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda S10 ve Note 10'a güncelleme dağıtan şirket, şimdi de S5 Neo, A7 (2018) modellerini gözden geçiriyor.

2015 yılında tanıtılan ve Android 6.0.1 sürümüne sahip olan S5 Neo, "G903FXXU2BVG3" kod adlı bir güncelleme alacak. Güncellemenin GPS düzeltmesi içereceği dile getirildi. Görünüşe göre Samsung, bu modeli kullanan müşterilerini GPS sorunuyla karşı karşıya bırakmak istemiyor.

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Güncelleme alan bir diğer eski model ise 2018 çıkışlı Galaxy A7 oldu. "A750FNXXU5CVG2" kod adındaki güncellemenin, Temmuz ayının güvenlik açıklarını kapatacağı ifade edildi. Ayrıca diğer birçok Galaxy modelinin de aldığı kararlılık iyileştirmelerini içeriyor.

Samsung ayrıca Ağustos ayı güvenlik güncellemesini Galaxy S10 ve Note 10 modelleriyle de paylaştı. WI-FI, NFC, Bluetooth, Samsung DeX ve Knox VPN'i ele alan yeni güncellemede 60 adet güvenlik açığının kapatıldığı ifade edildi.

Samsung henüz Galaxy A7 ve S5 Neo güncellemesini doğrulamamış olsa da, S5 Neo için GPS sorununu çözmesi mantıklı görünüyor. 2015 yılında çıkan bu telefonu hala kullanıyorsanız güncelleme alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz.

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