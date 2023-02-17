Samsung şaşırttı: Galaxy A04'e Android 13 güncellemesi!

Samsung, ilk kararlı Android 13 güncellemesini Kasım 2022'de akıllı telefonlarına sunmaya başladı. İlk olarak, üst düzey Galaxy cihazları One UI 5.0 güncellemesini aldı. Ardından orta sınıf ve bütçe dostu akıllı telefonlar geldi. Android 13 tabanlı One UI 5.0 alan son model ise Galaxy A04 oldu.

Galaxy A04, Android 13 tabanlı One UI 5.0 alıyor

Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi, A045FXXU1BWB1 ürün yazılımıyla birlikte Galaxy A04 kullanıcılarına sunuldu. Yeni yazılım şu anda çeşitli ülkelerde mevcut, önümüzdeki haftalarda ise global olarak yayınlanması bekleniyor. Güncelleme ayrıca çeşitli güvenlik sorunlarını ele alan Aralık 2022 güvenlik düzeltmesini de içeriyor.

Güncellemeyi alan Galaxy A04 kullanıcıları, Ayarlar >Yazılım Güncelleme'ye gidip İndir ve Yükle'ye tıklayarak Android 13 güncellemesini yükleyebilir. Kullanıcılar ayrıca yazılım dosyasını Samsung'un veritabanından manuel olarak da indirebilir, ancak güncelleme için birkaç hafta daha beklemenizi öneriyoruz.

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Samsung, altı ay önce Android 12 yüklü Galaxy A04'ü piyasaya sürdü. Galaxy A04; 6.5 inç HD+ çözünürlüklü LCD panele sahip. Ayrıca günümüz giriş segment modellerinin vazgeçilmezi damla çentik tasarımı da cihazda karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon, Exynos 850 işlemcisinden güç alıyor. 8 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; sekiz adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MP1 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Önde damla çentik içine konumlandırılan 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor.

One UI 5.0; yenilenmiş bir arayüz, geliştirilmiş performans ve gelişmiş gizlilik özellikleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle geliyor. Yeni güncelleme ayrıca gelişmiş özelleştirme seçenekleri, daha iyileştirilmiş mesajlaşma ve bildirimler sunuyor.

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