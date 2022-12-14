Samsung, Samsung'a güvenini kaybetti! Neler oluyor?

Bilindiği üzere Samsung, uzun süredir telefonlarında birden fazla platforma yer veriyor. Örneğin bu yıl piyasaya çıkan Galaxy S22 modelinin bazı versiyonları Snapdragon 8 Gen1+ ile bizleri karşılarken, diğer yandan Exynos 2200 işlemcisini de kullanıyordu. Gelecek yıl içerisinde piyasaya çıkacak olan Galaxy S23 serisinde ise Exynos imzasını görmeyeceğiz. Peki Samsung'un işlemci üretimi tarafında neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım!

Samsung, kendi içerisinde güvensizlik yaşıyor!

Qualcomm'dan Samsung ekibine katılan, bir süre boyunca Stratejik Ürün Geliştirme Ekibi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Won-joon Choi geçtiğimiz haftalarda departmanın başına geçti. Bu ismin katlanabilen telefonlar gibi yeni teknolojilerin altında imzası bulunuyor. 2016 yılından bu yana Samsung içerisinde aktif rol oynayan bu isim, şuanda 6G gibi yeni nesil teknolojilere odaklanmasının yanı sıra şirket içerisinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Her yıl Samsung telefonlarda gördüğümüz hem Qualcomm hem de MediaTek işlemciyi aynı model içerisinde sunma geleneği bu sefer devam ettirilmedi. Hatta tam aksine Galaxy S23 telefonlar için Qualcomm ortaklığında seriye odaklı özel bir Snapdragon 8 Gen2 yongası geliştiriliyor.

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Peki neden Galaxy S23 serisinde Exynos yok?

Aslında basit bir düşünce ile Qualcomm işlemcilerin daha iyi olduğu sonucuna varılabilir. Ancak bu hatalı bir çıkarım olur. Samsung, birkaç yıl öncesine kadar Exynos işlemcileri kendi telefonlarına özel tutardı. Şimdi ise durum değişti, Exynos işlemciler Meizu, Vivo gibi başka markalar tarafından da kullanılabilir oldu. Şirketin telefon bölümü işlemcilerin geliştirilmesi sürecinde yıllardır Samsung System LSI'ye güvenirken, bu tarz stratejik değişiklikler sonucu güven sarsılmış gibi duruyor.

Söylentiler Samsung'un mobil bölümü içerisinde yeni bir işlemci geliştirme ekibi kurulacağını gösteriyor. Bu bağlamda Galaxy telefonlar için daha optimize ve stabil çalışabilecek Exynos işlemciler üretilecek. Bu sayede ileride kullanılacak olan Samsung imzalı yongalarla birlikte stratejik bir yol izlenilebilecek. Bölümün başına ise Won-joon Choi geçecek, ar-ge çalışmalarına liderlik edecek.

Samsung yapılan değişiklikler kapsamında 2023 ve 2024 yılı içerisinde Exynos işlemcileri es geçecek gibi duruyor. Firmanın 2025 yılında ise karşımıza iddialı bir Galaxy telefonlara özel Exynos işlemciyle çıkması bekleniyor. Yeni işlemcilerin TSMC tarafından mı yoksa Samsung Semiconductor tarafından mı üretileceği henüz bilinmiyor.

Peki siz yapılan bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, Snapdragon'u geçen bir işlemci ile karşımıza çıkabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!