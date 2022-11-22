Samsung sahiplerinin en çok kullandığı şifre belli oldu

Nordpass, tarafından yapılan bir araştırmada Samsung kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen şifre açıklandı. Şifrenin bu kadar popüler olması ve araştırma sonuçları, güvenlik açısından Samsung cihaz sahiplerinin çok da önlem almadığını ortaya koydu. Peki, Samsung kullanıcıları en çok hangi şifreyi kullanıyor ve nedeni nedir? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Samsung sahipleri, en çok samsung şifresini kullanıyor

Nordpass'ın yaptığı araştırmada Samsung kullanıcılarının en çok "samsung" şifresini tercih ettiği ortaya çıktı. 30'dan fazla ülkede yapılan araştırma sonucunda önceki yıllarda 198. sırada olan popüler şifre, son iki yıl içinde 78. sıraya kadar yükseldi. Yedi harfli olmasından dolayı bu kadar popüler olan "samsung" şifresinin harflerinin büyük ya da küçük olması ise güvenlik açısından bir artı oluşturmuyor.

Yine de genel olarak akıllı telefon ya da bilgisayar gibi elektronik eşyalarda en çok kullanılan şifreler arasında ilk sırada "password" kelimesi yer alıyor. Bunun arkasında ise sırayla 12345, 123456789, guest şifreleri geliyor.

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Konuyu özetlemek gerekirse elektronik eşya sahiplerinin cihazlarının hangi marka olduğunu Samsung gibi şifre içine dahil etmemesi gerekiyor. Çünkü bu tarz bir şifre zaten çoğu kişi tarafından kullanılıyor. Ayrıca ek olarak araştırma şirketleri, yedi haneli bir şifrenin yedi saniye içerisinde çözüleceğini açıklarken sekiz haneli bir şifrenin ise yedi dakikada çözüleceğini açıklıyor.

Güçlü şifre nasıl oluşturulur?

Kişisel bilgilerin yer aldığı kombinasyonlar, güçlü şifre oluşumunun önüne geçer bu nedenle büyük harf küçük harf kombinasyonları yapıp @, ;, %, &, /,! gibi günlük hayatta sık kullanılmayan özel karakterler eklemek tahmin yapan kişiyi zorlar.

Şifrelerde hesabın sahibi ya da cihazın ana dili dışında yabancı kelime eklemek güçlü şifre oluşumu sağlar.

Başka bir hesapta ya da cihazda yer alan şifreye benzer bir kombinasyon kullanmak güvenlik açısından güçlü şifre oluşumunun önüne geçer.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de güçlü şifre kombinasyonu oluşturmak için taktikleriniz neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.