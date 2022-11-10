Samsung orta segmenti unutmadı! 2 modele daha One UI 5.0 müjdesi!
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Android dünyasında gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Samsung 2 orta segment modeline Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi veriyor.
Samsung geçtiğimiz ekim ayı Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi için dağıtıma başladı. Tabii halihazırda hangi cihazların bu yazılımı destekleyeceği yönünde çıkan sızıntıları gördüğümüz için beklentiler de bu yöndeydi. Şimdi ise bu listenin genişlediğini ve orta segment cihazlara kadar paylaşım yapıldığını görüyoruz. İşte One UI 5 alacak tüm Samsung modelleri…
Samsung Galaxy A53 ve A33, Android 13 tabanlı One UI 5.0 alıyor!
One UI 5 alacak Samsung modelleri listesi ilk olarak son çıkan S22 serisi ve Z Fold ve Flip 4 modellerini barındırıyordu. İlerleyen dönemde ise Z Fold 3, Z Fold 4 ve Galaxy A53'ün de alacağı ortaya çıktı. Ardından Galaxy S21, S20 ve Note 20 serilerine iletildi.
Son olarak ise dün Samsung'un popüler orta segment akıllı telefonlarından Galaxy A53 Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı. Galaxy A33 5G modeli için de test süreci başladı ve ay sonuna kadar dağıtım yapılacağı açıklandı. Son nesil amiral gemilerinden başlayarak geçmişe dönük güncelleme dağıtan şirketin önümüzdeki aralık ayı ila ocak sonuna kadar sıkışık bir takvimi bulunuyor.
Samsung'dan yeni 5G hız rekoru!
Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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