Samsung One UI Güncellemesi Batarya Sağlığını Göstermiyor

Samsung'un mobil cihazlarında kullanılan One UI kullanıcı arayüzü, batarya sağlığı gibi önemli bir özelliği desteklemeyecek. Kullanıcılar bu durumu tepkiyle karşıladı.

Teknoloji devi Samsung'un mobil cihazlarında kullandığı One UI kullanıcı arayüzüyle ilgili dikkat çekici bir detay aktarıldı. Aktarılan bilgilere göre One UI, özellikle Apple cihazlarında sıklıkla kullanılan önemli bir özelliği desteklemeyecek. İşte detaylar

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Samsung One UI için yayımlanan 6.0 güncellemesiyle birlikte arayüzde birçok önemli değişikliğe gidildi. Fakat arayüz, kullanıcıların cihazlarının batarya sağlığı ile ilgili bilgi alabilecekleri özellikleri desteklemeyecek şekilde geliştirdi.

Batarya sağlığı gibi önemli bir hususta bilgi alamayacaklarını öğrenerek hayal kırıklığına uğrayan One UI kullanıcıları, söz konusu güncellemeyi büyük bir tepkiyle karşıladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, Samsung'un doğru bir adım atmadığını gözler önüne serer nitelikte.

Android 14'ten bahsettiğimiz bu günlerde, kullanıcıların önemseyerek takip ettikleri bir özelliğin kullanımdan kaldırılmış olması gerçekten de dikkat çekici bir detay. Şirketin söz konusu eksikliği giderip gidermeyeceği ise dikkatle takip edilen detaylar arasında.

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Arayüz dahilinde göremeyeceğiniz diğer özellikler de şu şekilde:

Bataryanın maksimum şarj kapasitesi

İlk kullanım tarihi

Şarj voltajı

Bataryanın üretim tarihi

Bu bağlamda, artık cihaz üzerinden önemli batarya verilerinize kolay bir şekilde ulaşamayacağınızı açıkça söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte, batarya performansınızın takibini sağlamak üzere üçüncü parti bir uygulama kullanmanız gerekecek.

Peki, sizler bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, yayımlayacağı güncellemelerde bu hususa el atacak mı? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.