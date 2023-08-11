Android 14 Beta'ya geçiş konusunda kullanıcılarını hüsrana uğratan Samsung, One UI 6 güncellemesini bir kez daha erteledi. Sessiz sedasız şekilde kapatılan güncelleme sayfası, Samsung kullanıcılarını ortada bıraktı. Bu, One UI 6 Beta'nın iki haftada ikinci kez ertelenmesi anlamına geliyor.

Android 14 Beta'ya geçiş konusunda kullanıcılarını hüsrana uğratan Samsung, One UI 6 güncellemesini bir kez daha erteledi. Sessiz sedasız şekilde kapatılan güncelleme sayfası, Samsung kullanıcılarını ortada bıraktı. Bu, One UI 6 Beta'nın iki haftada ikinci kez ertelenmesi anlamına geliyor.

Samsung, One UI 6 Beta güncellemesini sessizce geri çekti

Samsung One UI 6 arayüzünü geliştirme konusunda kullanıcıların beklentilerini karşılayamadı. Normal şartlarda Ağustos ayının başında Galaxy S23 serisi için sunulması gereken Android 14 Beta güncellemesi, hala çıkış yapmış değil.

Teknoloji üreticisi, ilk testleri Almanya, Güney Kore ve ABD için yürütmeyi planlıyordu. OneUI 6 ile ilgili basın bültenlerini yayınladı, ancak web sitesindeki açıklamaları geri çekti. Güncellemenin "yakında" başlayacağını öne sürerek tarih vermekten kaçındı.

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Android 14 Beta programı başta Google Pixel modelleri olmak üzere birçok Android modelinde erişime açıldı. Ancak Samsung, Mayıs ayından bu yana yürütülen çalışmalara karşı sessiz kalmayı tercih etti. Galaxy S23 modelleri ise güncelleme konusunda ikinci ertelemesini aldı.

Android 14 Beta programı, Galaxy S23 sahiplerinin resmi olarak kullanıma sunulmadan önce One UI 6'nın yeni özelliklerini test etmelerine olanak tanıyacaktı. Ancak güncellemenin ertelenmiş olması, kullanıcıları hüsrana uğratıyor.

One UI 6 arayüzüne sahip kararlı Android 14 güncellemesinin Galaxy S23 serisine Ekim ayında geleceği söyleniyordu. Ancak ertelemeler sonrasında, kararlı Android 14'ün de gecikeceği düşünülüyor.

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