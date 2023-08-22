Samsung, katlanabilir telefonları deneyimleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı

2023 yılının son dönemlerine giriş yaptığımız günlerde akıllı telefon üreticileri de yeni pazarlar ve ürünler ile müşteri kitlelerini büyütmeye çalışıyor. Bu kapsamda Apple iPhone 15 serisini kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanırken Samsung'ta geçtiğimiz haftalarda tanıtımlarını yaptığı yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürdü. Tabi bu tanıtımların ardından markalar birbirlerinin müşteri kitlelerine de salça olmadı değil. İşte Samsung'un katlanabilir telefon modellerine müşteri arayışı ve detayları…

Samsung katlanabilir telefonları deneyimleyebileceğiniz "Try Galaxy" uygulamasını yayınladı!

Samsung geçtiğimiz haftalarda tanıtımını yaptığı yeni katlanabilir telefonları ile şirketin gelecekteki ürünleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı. Özellikle bu yıl katlanabilir telefonları bir trend haline getirmek istediğini açıkça gösteren Samsung konuyla ilgili olarak diğer akıllı telefon üreticilerinin potansiyel müşterilerini de kendine çekebilmek adına yeni bir uygulama yayınladı.

Try Galaxy adı verilen bu uygulama sayesinde iki iPhone'u birbirine bağlayarak yurt dışında 1800 dolar, Türkiye'de 65 bin TL fiyat etiketine sahip olan Galaxy Fold 5'i deneyimleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bununla birlikte uygulama içerisinde Galaxy Flip 5'in "en büyük özelliği olan" arka kamera ile selfie özelliğini deneyimleme şansı elde edebileceğiniz videolar da paylaşıyor.

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Katlanabilir telefonların bir trend haline getirilmeye çalışıldığını göz önüne aldığımızda mantıklı bir hamle gibi dursa da cihazların satış rakamları aslında işlerin çokta iyiye gittiğini göstermiyor. Ayrıca herkes yeni Flip ve Fold serilerinin ekranlarında kat izi gibi sorunların olmamasını beklerken markanın piyasaya sürdüğü yeni cihazlarda da bu sorunlar devam etti. Bunun yanında diğer üreticiler kat izi ve menteşe sorunlarını halletmişken Samsung'un bu tarz bir eksiklik içerisinde yer alması da cihazların popüleritesini kötü etkiledi.

Tabi bunların yanında katlanabilir ekranların ilgi çekici olmaları da bir avantaj. İnsanlar katlanabilir ekranlı telefonları yakın geçmişte "uzay çağı teknolojisi" olarak nitelendirirken şu anda ceplerine koyabilecekleri bir cihaz olarak görünce almayı düşünebiliyor. Peki siz katlanabilir telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, Apple müşterilerini katlanabilir telefonlar ile çalabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…