Samsung, kamera performansını artıran uygulamasını yayınladı!

Samsung, piyasaya sürdüğü akıllı telefonları yazılımsal olarak desteklemeye ve onlar için yeni uygulamalar çıkarmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Good Lock isimli uygulama paketine Camera Assistant'ı dahil etti. Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan uygulama, kullanıldığı telefonun çekim kalitesini yükseltiyor.

Samsung, Camera Assistant uygulamasını yayınladı!

Samsung, yayınladığı uygulamalar ile kameralara yeni işlevler ekleme konusunda oldukça kararlı. Öyle ki geçtiğimiz aylarda yayınlanan Expert RAW da buna örnek gösterilebilir. Firma, şimdi ise yeni uygulamasıyla Galaxy modellerindeki stok kameralara yeni işlevler kazandırıyor.









Galaxy Store aracılığıyla kullanıcılara sunulan Camera Assistant, fotoğraf çekmeyi sevenlerin yüzünü güldürerek dikkatleri üstüne çekiyor. Uygulamanın kazandırdığı işlevler ise;

Otomatik HDR

Resim yumuşatma

Resim ve videolardaki ışık ortamına göre daha fazla detay yakalama

Kenar ve dokuları düzeltme

Nesne uzaklığına ve ortama göre en uygun lensi kullanma

Fotoğraf modunda video kaydı (deklanşör düğmesine basılı tutmanız yeterli)

Daha hızlı deklanşör

Daha az kare yakalayarak hızlı deklanşör (kaliteyi düşürecektir)

HDMI ekranlarda daha kaliteli önizleme

Zamanlayıcıya göre resim çekme

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Uygulama henüz tüm kullanıcılar için yayınlanmadı. Yalnızca Android 13 ve üstü Samsung Galaxy modellerde kullanılabiliyorken, aynı zamanda kısıtlı sayıda kullanıcıya sunuldu ve bunlardan biri siz de olabilirsiniz. Önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Camera Assistant uygulamasını Galaxy Store'da görüntülemek için buraya tıklayın!

Samsung Galaxy S23 Ultra kamerası ile oldukça iddialı

Camera Assistant uygulamasının yanı sıra, yeni kamerası ile akıllı telefon yarışında öne çıkmak isteyen Samsung'un amiral gemisi hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung Galaxy S23 Ultra'nın, tamamen yeni bir ISOCELL sensörlü 200 megapiksel kameraya sahip olacağı uzun zamandır konuşuluyor.

Samsung hakkında verdiği bilgilerle dikkat çeken IceUniverse, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerası hakkında yeni bilgiler paylaştı. Gelen bilgilere göre 200 megapiksellik kamera tamamen kesinleşmişken, f/1.7 diyafram açıklığına sahip olacağı da iddia edilenler arasında.

Galaxy S23 Ultra, kamera tasarımını S22 Ultra'dan devralacak. yeni amiral gemisi S21 Ultra'dan bu yana kullanılan 10 megapiksel periskop modülünü de kullanmaya devam edecek. Telefon hakkında diğer söylentiler arasında 5.000 mAh'lık batarya da bulunuyor. Ayrıca modelin Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile birlikte geleceği de yapılan iddialar arasında.

Pekala, sizler Samsung'un Galaxy model kullanıcıları için yayınladığı Camera Assistant uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.