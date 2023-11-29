Android kullanıcılarının en sevdiği internet tarayıcıların başında gelen Samsung İnternet Tarayıcı artık Windows PC'lere geldi. Samsung Internet, Android kullanıcılarının çoğunun favori internet tarayıcısıdır. Hızlı olması ve bir dizi kullanışlı özellik sunması bu tarayıcının popüler olmasını sağladı. Tarayıcının Windows sürümünün olmaması ise büyük eksiklikti. Samsung yeni bir kararla, tarayıcısını Windows bilgisayarlara getirdi.

Android kullanıcılarının en sevdiği internet tarayıcıların başında gelen Samsung İnternet Tarayıcı artık Windows PC'lere geldi. Samsung Internet, Android kullanıcılarının çoğunun favori internet tarayıcısıdır. Hızlı olması ve bir dizi kullanışlı özellik sunması bu tarayıcının popüler olmasını sağladı. Tarayıcının Windows sürümünün olmaması ise büyük eksiklikti. Samsung yeni bir kararla, tarayıcısını Windows bilgisayarlara getirdi.

Samsung İnternet Tarayıcı artık Windows'ta!

Android ekosisteminin lideri konumunda olan Samsung'un internet tarayıcısı birçok kullanıcının favori mobil internet tarayıcıdır. Çok hızlı çalışması ve bir dizi kullanışlı özelliğe sahip olmasına rağmen PC versiyonun olmaması büyük bir eksiklikti. Neyse ki artık Samsung İnternet, Windows PC'lere de geldi.

Tarayıcının Windows sürümü, kullanıcıların bir Samsung hesabıyla oturum açmasını istiyor. İşlem tamamlandıktan sonra Samsung Internet, tarama verilerini telefonunuzla PC'niz arasında senkronize ediyor. Buna yer işaretleriniz, geçmişiniz ve hatta açık sekmeleriniz de dahil.

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Performans iyileştirmeleri gerekiyor

Bu özellik aslında Samsung'un kendi ekosistemi üzerinde çalışıyor ve artık kullanıcıların Galaxy telefonlarını Windows ile daha fazla kullanmalarına olanak tanıyacak. Uygulama henüz çok yeni olduğu için bazı hatalar içerdiğini de belirtelim. Örneğin şifre senkronizasyonu henüz çalışmıyor. Ayrıca dili Türkçe seçseniz bile bazı terimler Korece gözükebilir.

Minimal bir görünüme sahip olan Samsung İnternet, Gizlilik Kontrol Paneline sahip ve geriye doğru yönlendirmeleri, açılır pencereleri engelleme ve sizi kötü amaçlı siteler hakkında uyarma gibi özellikler sunuyor.

Tarayıcıda ayrıca 'kapalı', 'agresif' ve 'temel' arasında geçiş yapılabilecek bir Reklam engelleyici ayarına da sahip. Buna ek olarak, çoğu kullanıcı için olmazsa olmazlardan olan Karanlık Mod özelliği de var.

Samsung İnternet'in Windows versiyonu henüz çok yeni olduğu için bazı eksik yönleri de var. Yapılan testlerde tarayıcının yavaş kaldığı gözlemlendi. Bunun yanı sıra modern masaüstü monitörlerde sunulan yüksek yenileme hızları bir yana, tarayıcı 60Hz yenileme hızını bile desteklemiyormuş gibi gözüküyor.

Henüz çok yeni olduğu için bu durumu normal karşılıyoruz ancak yakın zamanda bu iyileştirmelerin acilen yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Microsoft Store'den Samsung İnternet'i indirebilirsiniz

Windows 10 ve Windows 11 kullananlar buradaki bağlantıya tıklayarak, Samsung İnternet'i Microsoft Store'den indirip kullanmaya başlayabilir.