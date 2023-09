Samsung, IFA'da yeni ekran serilerini ve taşınabilir projektör cihazını tanıttı

Samsung, IFA 2023 etkinliği kapsamında Neo QLED, MICRO LED, OLED ekran serilerinin yeni modellerini ve taşınabilir projektör cihazı The Freestyle 2023'ü kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni modeller, teknoloji ve tasarımı mükemmel uyum içerisinde harmanlayarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Söz konusu modeller, teknoloji ve tasarımı mükemmel uyum içerisinde harmanlayarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Yeni modeller, görüntü ve ses kalitesini gerçeklikle buluşturarak üst düzey bir deneyim sunuyor.

Neo QLED serisi, görüntü kalitesi ve gelişmiş bağlantı seçeneklerini bir araya getirerek kullanıcıların her türlü ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Nöral Kuantum İşlemci teknolojisi sayesinde sunulan bu seride Quantum MiniLED aydınlatmalı TV desteği de bulunuyor, böylece her ayrıntı net ve canlı bir şekilde görünüyor.

Ayrıca, 2023 model TV ve ekranlarında yer alan SmartThings Zigbee & Matter Thread Tek Çipli Modülü, bağlantılı cihaz deneyimi vadediyor.

Samsung'un SmartThings Platformu, farklı markalardan cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sağlıyor ve evdeki tüm akıllı cihazları bir arada yönetmeye olanak tanıyor.

MICRO LED teknolojisi ise modüler yapısı ile kullanıcılara ekranlarını kendi isteklerine göre uyarlama özgürlüğü sunuyor. Bu teknoloji sayesinde gerçek yaşamla ekran arasındaki sınırlar ortadan kalkarken, her anı büyük bir keyif ve detaylarla yaşama imkanı sunuluyor.

Samsung'un TV serilerinde yer alan hoparlörler, dikkat çekici yapay zeka destekli özelliklerle kullanıcılara yüksek kaliteli ve çok boyutlu ses deneyimi sunuyor. Samsung aynı zamanda Dolby Atmos destekli hoparlörleriyle de kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Özellikle Dolby Atmos destekli HW-Q990C 11.1.4 kanallı ses özelliği, ses deneyimini eve taşıyor.

İnce tasarımıyla öne çıkan HW-S800B ise 3.1.2 kanallı bir cihaz olmasına rağmen Dolby Atmos destekli ses kalitesini sunuyor.

Sadece 40 mm uzunluğa ve 38 mm derinliğe sahip olan bu hoparlör, herhangi bir TV ünitesine kolayca uyum sağlarken, net ve güçlü sesler sunma yeteneğine sahip.

2023 model TV serisinde yer alan Q-Symphony ise TV ve hoparlörler arasındaki uyumu bir adım öteye taşıyor. Yeni bir versiyon olan Q-Symphony, hoparlörleri TV'nin Nöral İşlemci Birimi'ne bağlayarak ses sinyallerini analiz ediyor.

Global başarı adımları

Globalde 17, Türkiye'de de 8 yıldır TV pazar lideri olan Samsung, IFA 2023 etkinliği çerçevesinde bu başarıyı nasıl sağladığını paylaştı. Samsung'un liderliği, 2006 yılında piyasaya sürdüğü Bordeaux TV ile başlamıştı. Kullanıcı odaklı tasarımları ve gelişen kullanıcı deneyimleri, bu liderliği sürdürmesine yardımcı olmuştu.

Samsung, enerji verimliliği konusunda öncü bir rol üstlenerek, ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını azaltmayı taahhüt ediyor.Samsung, 2023 Neo QLED TV modelleri, enerji tüketiminin kullanım sırasında azaltılması çabalarının bir sonucu olarak Carbon Trust kuruluşu tarafından Düşük Karbon (CO2) Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

The Freestyle 2023, IFA'da ev eğlencesini sınırların ötesine taşıyan bir cihaz olarak dikkatleri üzerinde topladı. Samsung'un yenilikçi yaklaşımı ve teknolojik üstünlüğüyle geliştirilen bu taşınabilir projektör, kompakt tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle her an büyük ekran keyfini yaşama fırsatı sunuyor.

2023 model The Freestyle projeksiyon cihazına eklenen Smart EDGE Blending özelliği, artık kullanıcılara iki cihazı bir arada kullanma olanağı sunuyor.

Kullanıcılar artık diledikleri içeriği 21: 9 ekran oranıyla, herhangi bir ayarlamaya gerek kalmadan görüntüleyebilecek. 2023 model The Freestyle aynı zamanda yeni Samsung Oyun Merkezi desteğiyle eğlenceyi her yere taşımaya devam edecek.