Samsung, IFA'da oyunseverlere yönelik yeni ürünlerini tanıttı

Samsung, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan IFA'da oyunseverleri odağına alan yeni ürünlerini ve özelliklerini tanıttı.

Samsung açıklamasına göre, dünyanın önde gelen tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarlarından biri olarak kabul edilen, her yıl binlerce ziyaretçiyi en son trendlerle buluşturan IFA etkinliğinde, Samsung, 2023 yılı içerisinde sunduğu yenilik ve ürünleri teknolojiseverlerle buluşturdu.

Samsung'un Neo QLED teknolojisi, görüntü kalitesini tüm boyutlarıyla yeniden tanımlayarak görsel deneyimi üst düzeye taşıyor. Bu teknoloji, Auto HDR düzeltme, HDMI 2.1 çıkışları ve Freesync Premium Pro gibi üstün özelliklerle birleşerek 8K oyun deneyimini etkileyici bir forma getiriyor.

8K ekosisteminin hızla genişlemesi, oyun dünyasının en gelişmiş ve gerçekçi deneyimlerine kapı açıyor.

Neo QLED'in getirdiği kontrast ile her sahne daha canlı, daha derin ve daha etkileyici hale geliyor. Bu sayede oyun dünyasında deneyimlenilen her an, adeta gerçek dünyadaymış gibi hissettiriyor.

Ayrıca, bu teknoloji sayesinde en gerçekçi NFT dijital sanat eserleri 8K kalitesiyle görüntülenip satın alınabiliyor. Sanat eserleri, yüksek çözünürlükteki ekranlar üzerinde etkileyici bir ayrıntı ve netlikle hayat buluyor.

Samsung Neo QLED, hem oyun tutkunlarına hem de sanatseverlere üst düzey bir ekran deneyimi sunuyor. Oyunlar en yüksek çözünürlükte ve akıcı bir şekilde oynanırken aynı zamanda sanat dünyasının kapıları da sonuna kadar aralanıyor. Bu teknoloji, görsel deneyimin sınırlarını zorlamak isteyen herkes için mükemmel bir seçenek sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics D2C Merkezi Başkan Yardımcısı Evelyn Kim, "Oyun, özellikle Y kuşağı ve Z kuşağı için sadece eğlence değil, tüketicilerin yaşam tarzının önemli bir parçası haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kim, "Oyunla ilgili ürünleri satın almayı keyifli ve kolay hale getiren bir ortam sağlayarak tüketicilerimize satın almadan kullanıma kadar üstün bir oyun deneyimi sunmak için çeşitli kolaylıklar sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.