Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerini tanıtacak

Samsuung, Temmuz ayının sonunda düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte yeni nesil katlanabilir ekranlı akıllı telefon modellerini tanıtacak. Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerinin tanıtım tarihi yaklaşırken, yeni telefonlar hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 yakında gün yüzüne çıkacak

Yakında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modellerinin yeni görsellerinin ortaya çıkması ile cihazlar hakkında önemli bir gelişmeyi de görme fırsatı yakaladık. Yeni görüntülerden anladığımız kadarıyla yenilenen menteşe tasarımı sayesinde katlanabilir telefonlar artık kapalı haldeyken tamamen düz durabilecek.

??BREAKING NEWS?? MySmartPrice reveals the press render of the upcoming Samsung #GalaxyZFold5.https://t.co/Pw1vlS7mri — mysmartprice (@mysmartprice) June 15, 2023

MySmartPrice tarafından paylaşılan görüntülerde Galaxy Z Fold 5'i tamamen kapalı bir şekilde görüyoruz. Hal böyleyken, yeni nesil telefonun değişen menteşe tasarımı ile birlikte iki ekranının tamemen paralel bir şekilde kapanacağını söyleyebiliriz.

Samsung, Galaxy Z Flip 5 ile büyük oynuyor!

Değişen menteşe tasarımı ile birlikte Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonları çok daha sağlam bir yapıya kavuşacak. Ekranların tam olarak kapanması ile birlikte telefonların yere düşmelere karşı daha dayanıklık olması bekleniyor. Ayrıca telefonların görüntüsünün de daha şık olacağını söylemek mümkün.

Menteşe değişikliğinin yanı sırabir diğer büyk değişiklik de Galaxy Z Flip'de bizleri bekliyor. Katlanabilir ekranlı telefon yeni nesil ile birlikte daha büyük kapak ekranına kavuşacak. Büyüyen ekran aynı zamanda artık uygulama desteğini de beraberinde getirecek.

??EXCLUSIVE?? This is your first look at the Samsung #GalaxyZFlip5. https://t.co/cLABXumhLf — mysmartprice (@mysmartprice) June 16, 2023

Söylentilere göre Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranı 3,4 inç boyutunda olacak. Yeni telefon bu konuda 3,6 inçlik kapak ekranına sahip olan Motorola Razr+'daki biraz gerisinde kalacak. Diğer yandan Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranında artık Google uygulamalarının da yer alacağı söyleniyor.

Samsung, değişen menteşe tasarımı ile katlanabilir ekranlı telefon modellerinin belki de en büyük sorunun çözüyor. Peki siz Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.