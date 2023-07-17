Samsung Galaxy Z Fold 5: Ekran aşınmasına son!

Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung'un son katlanabilir telefonu olacak ve birçok iyileştirmeye sahip olması bekleniyor. Söylentilere göre Z Fold 4'teki hataları tekrarlamamak için çalışan Samsung işin özellikle yazılım kısmına eğilmiş durumda. Peki Samsung Galaxy Z Fold 5 nasıl gözükecek? İşte detaylar…

Ortası aşınan ekranlara son: Galaxy Z Fold 5 bu sorunu sonunda bitiriyor!

Akıllı telefonların hayatımıza girişinin ardından bu telefonlar neredeyse her şekle büründü. Ancak kullanıcıların birçoğu nedense katlanabilir olanları bir türlü sevemedi. Eskiden büyük bir ütopya olarak anlatılan katlanabilir dokunmatik paneller herkesin ilgisini çekerken iş telefonu kullanmaya geldiğinde herkes uzak durdu. Samsung katlanabilir telefon konusunda ilk atılımı yapan markalardan biri olarak bu kaderi değiştirmenin peşinde.

Marka Galaxy Z Fold serisi ile birlikte katlanabilir telefon dünyasını genişletmeye devam ediyor. Yakın tarihlerde tanıtılması beklenen bir üst model Z Fold 5 ile ilgili detaylarda gelmeye başladı. Buna göre Samsung Z Fold 5 ile birlikte katlanabilir telefonlardaki en büyük sorunu çözüyor. Bilirsiniz teknoloji marketlerde çok yüksek ihtimalle katlanabilir telefonları incelemişsinizdir. Neredeyse hepsinin ekranındaki katlanan kısım aşınmıştır.

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Bu sorunun asıl sebebi cihazları katladığınızda ekranın katlanan kısmı boşa düşüyor. Buda ekranın aşınmasına sebep oluyor. Samsung bu sorunu çözmek için yeni bir menteşe tasarımına geçti. Su damlası adı verilen tasarım ile ekran aşınmasına son. Piyasadaki diğer markalar gibi ekranın arka tarafını dolduran ve tam katlanma noktasına baskı yapmayan yeni menteşe tasarımı sayesinde Z Fold 5 ekranlarında aşınma olmayacak.

Bir de bonus olarak Z Fold 5 hakkında ufak bir bilgi daha verelim. Yeni Z Fold 5 serisi yepyeni bir S Pen kaleme sahip olabilir. Özellikle not almayı seven kullanıcılar için istenildiğinde büyük istenildiğinde küçük ekranlar kullanmak oldukça keyif verici olacaktır. Samsung bu konuda kesin bir bilgi vermedi ancak S Pen özelliğine sahip bir Z Fold görmek çok uzak bir tarihte değil gibi. Peki siz Samsung Galaxy Z Fold 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…