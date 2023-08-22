Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz ay Galaxy Z Flip 5 modelini vitrine çıkaran Samsung cephesinde Flip 6 için çalışmalar başladı. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre model selefine kıyasla önemli yükseltmelerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Kısa bir süre önce Galaxy Z Flip 6 için ilk bilgiler geldi. İşte ayrıntılar! Galaxy Z Flip 6 kullanıcılara neler sunacak? Samsung, Galaxy Z Flip 5'i selefi Galaxy Z Flip 4 ile aynı kameraya sahip olan, 12 megapiksel ana kamera ile piyasaya sürdü. Ancak yeni nesil Flip modelinde özellikle fotoğrafçılık tarafında bazı dikkate değer iyileştirmeler bulunacak gibi görünüyor. GalaxyClub'un yeni bir raporuna göre Galaxy Z Flip 6, kamera teknolojisinde büyük bir yükseltmeye sahip olacak. Yaklaşan Z Flip 6 modelinde 50 megapiksellik ana kameranın kullanılması bekleniyor. Öte yandan diğer sensörlerle ilgili herhangi bir detay şu an için belli değil. Önümüzdeki dönemlerde bu ayrıntıların da ortaya çıkması muhtemel.

Geçtiğimiz ay Galaxy Z Flip 5 modelini vitrine çıkaran Samsung cephesinde Flip 6 için çalışmalar başladı. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre model selefine kıyasla önemli yükseltmelerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Kısa bir süre önce Galaxy Z Flip 6 için ilk bilgiler geldi. İşte ayrıntılar!

Galaxy Z Flip 6 kullanıcılara neler sunacak?

Samsung, Galaxy Z Flip 5'i selefi Galaxy Z Flip 4 ile aynı kameraya sahip olan, 12 megapiksel ana kamera ile piyasaya sürdü. Ancak yeni nesil Flip modelinde özellikle fotoğrafçılık tarafında bazı dikkate değer iyileştirmeler bulunacak gibi görünüyor. GalaxyClub'un yeni bir raporuna göre Galaxy Z Flip 6, kamera teknolojisinde büyük bir yükseltmeye sahip olacak.

Yaklaşan Z Flip 6 modelinde 50 megapiksellik ana kameranın kullanılması bekleniyor. Öte yandan diğer sensörlerle ilgili herhangi bir detay şu an için belli değil. Önümüzdeki dönemlerde bu ayrıntıların da ortaya çıkması muhtemel.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Galaxy Z Flip 5 modelinin teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikSamsung Galaxy Z Flip 5 İkincil Ekran3,4 inç, 720 x 748 piksel çözünürlük, 1600 nit parlaklıkAna Ekran6.7 inç, 2640 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1750 nit parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for GalaxyDepolama256/512GBBellek8GB RAMKamera12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş, 10 Megapiksel özçekimBatarya3700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuzDiğerNFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6EBoyut85.1 x 71.9 x 15.1 mm (kapalı), 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (açık)Ağırlık187gİşletim SistemiAndroid 13, One UI 5.1.1

Samsung Galaxy Z Flip 5 ön inceleme videomuzu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.