Samsung Galaxy Z Flip 5 bir ilke imza atacak!

Katlanabilir telefon pazarında pastadan büyük bir pay almayı başaran Samsung, önemli satış rakamlarına imza atan Galaxy Z Flip serisini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli üretici geçen yıl Z Flip 4'ü vitrine çıkardı ve 2023 itibariyle cihazın halefi Galaxy Z Flip 5 üzerinde büyük aşama kaydetti. Son olarak katlanabilir telefonla ilgili yeni bilgiler geldi.

Galaxy Z Flip 5, en büyük kapak ekranlı Flip modeli olacak

Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Katlanabilir telefonların bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Ice Universe'e göre Z Flip 5, kapak ekranıyla bir ilke imza atacak.

Geçtiğimiz aylarda bir başka analist Ross Young, Z Flip 5 modelinin 3 inçlik bir kapak ekranla geleceğini iddia etti. Ice Universe tarafından paylaşılan yeni bilgiler ise katlanabilir telefonun kapak ekranının geçen günlerde global sürümü tanıtılan OPPO Find N2 Flip modelinin 3.26 inçlik dış ekranından bile daha büyük olacağını gözler önüne seriyor. Bu da katlanabilir telefonu şimdiye kadarki en büyük dış ekranlı Flip modeli haline getirecek.

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Kullanıcılara fikir verebilmesi açısından geçtiğimiz yılın ağustos ayında piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 4 modelinin teknik özellikleri şöyle;

Samsung Galaxy Z Flip 4 özellikleri

Ekran: 6.7 inç boyutunda 2640×1080 çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel

Dış ekran: 60 Hz yenileme hızı sunan 1.9 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

GPU: Adreno 730

RAM 8 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 12 Megapikksel f/1.8 ana kamera ve 12 Megapiksel geniş açı sensörü

Ön kamera: 10 Megapiksel f/2.4

Batarya: 3700 mAh INCELL

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