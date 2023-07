Samsung Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic Piyasaya Sürüldü

Samsung Electronics, kullanıcıların her gün ve her gece daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan yeni Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic'i piyasaya sürdüğünü açıkladı. Galaxy Watch6 Serisi; daha ince bir çerçeve, daha büyük ve daha canlı bir ekran ve daha etkileşimli bir kullanıcı arayüzü ile şık bir tasarımda bütünsel sağlık tekliflerini ve güçlü performansı bir araya getiriyor. Her iki model de kullanıcıların hedeflerine ulaşmaları için onlara güç veren çok yönlü saat kadranlarının yanı sıra yeni kayış seçenekleriyle sunuluyor.