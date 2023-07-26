Samsung Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic Piyasaya Sürüldü

Samsung Electronics, kullanıcıların her gün ve her gece daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan yeni Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic'i piyasaya sürdüğünü açıkladı. Galaxy Watch6 Serisi; daha ince bir çerçeve, daha büyük ve daha canlı bir ekran ve daha etkileşimli bir kullanıcı arayüzü ile şık bir tasarımda bütünsel sağlık tekliflerini ve güçlü performansı bir araya getiriyor. Her iki model de kullanıcıların hedeflerine ulaşmaları için onlara güç veren çok yönlü saat kadranlarının yanı sıra yeni kayış seçenekleriyle sunuluyor.

Samsung Electronics, kullanıcıların her gün ve her gece daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan yeni Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic'i piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy Watch6 Serisi; daha ince bir çerçeve, daha büyük ve daha canlı bir ekran ve daha etkileşimli bir kullanıcı arayüzü ile şık bir tasarımda bütünsel sağlık tekliflerini ve güçlü performansı bir araya getiriyor. Her iki model de kullanıcıların hedeflerine ulaşmaları için onlara güç veren çok yönlü saat kadranlarının yanı sıra yeni kayış seçenekleriyle sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, "Yeni Galaxy Watch6 ve Galaxy Watch6 Classic ile gelişmiş sağlık izleme araçlarını demokratikleştirme taahhüdümüzü yerine getiriyor ve artık doğrudan bilekten daha kolay erişim sunuyoruz. Samsung, kullanıcıların her gün ve her gece daha iyi sağlık ve zindelik anlayışı kazanmalarına ve harekete geçmelerine yardımcı olmak için uyku ve fitness koçluğundan beslenme bilgilerine kadar yeni ve kullanışlı yollar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Galaxy Watch6 Serisi, kişiselleştirilmiş ve uygulanabilir ipuçları, tavsiyeler ve teşvikler sunarak günün her saati olumlu değişikliklere yol açabilecek anlamlı bilgiler sağlıyor. Daha sağlıklı bir bedenin ilk koşulunun daha iyi uyku olduğunu kabul eden Samsung, uykunun üç temel unsuruna odaklanarak kullanıcıların günlerini optimize ettikleri gibi gecelerini de optimize etmelerine yardımcı oluyor. Kişisel uyku düzenlerini anlamalarına, daha iyi alışkanlıklar geliştirmelerine ve uyku dostu bir ortam oluşturmalarına olanak tanıyor.

En gelişmiş uyku ve sağlıklı yaşam özelliklerini temel alan Galaxy Watch6 Serisi, kullanıcıların her gece aldıkları uykunun kalitesini anlamalarına yardımcı olmak için artık Uyku Puanı Faktörleri'nin (toplam uyku süresi, uyku döngüsü, uyanık kalma süresi, ayrıca fiziksel ve zihinsel iyileşme) derinlemesine analizini sunuyor.

Ulusal Uyku Vakfı ile birlikte geliştirilen daha kişiselleştirilmiş Uyku Mesajları da kullanıcılara her sabah uyku sağlıkları hakkında ayrıntılı geri bildirim veriyor. Ayrıca Galaxy Watch6, kullanıcının uyku ve uyanıklık sürelerinin ne kadar tutarlı olduğunu gösteren Uyku Tutarlılığı ve uyku türünü temsil eden belirlenmiş bir Uyku Hayvanı Sembolü sunuyor.