Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde S24 serisini tanıtacak

Samsung, 17 Ocak'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked öncesinde etkinlik hakkında önemli detaylar paylaştı. Galaxy S24 serisinin tanıtılması planlanan etkinlikte, ayrıca "Galaxy AI" için geniş kapsamlı bir duyuru yapılacağı bildirildi. Dünyanın dört bir tarafında yer alan kampanyalar ile yapay zekasını tanıtmaya başladı.

17 Ocak'ta Galaxy S24 ve Galaxy AI tanıtılacak

Tanıtım kampanyasında Galaxy S24 serisi cihazlardan bahsedilmiyor. Ancak Galaxy S24 serisinin Galaxy AI yeteneklerini alan ilk akıllı telefon serisi olması bekleniyor. S24, S24+ ve S24 Ultra'nın yapay zeka ve NPU destekli bir deneyim sunacağı söyleniyor. Yapay zeka desteğinin kamera ve uygulama kullanımda ön plana çıkması bekleniyor.

Samsung, yeni cihazlarda yapay zekaya ağırlık verecek gibi görünüyor. Galaxy AI'ın yetenekleri şimdilik belirsiz olsa da, ChatGPT benzeri bir sohbet botu olması mümkün görünüyor. Samsung, cihaz içerisindeki uygulamaları Galaxy AI ile uyumlu hale getirebilir.

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Daha önce ortaya çıkan bilgiler, şirketin Gauss AI geliştirdiğini gösterdi. Galaxy S24 Ultra'da yer alacak cihaz içi yapay zeka; kullanıcılara daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yapay zeka desteği, kullanıcı ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek için tasarlanmış durumda.

Samsung, 17 Ocak'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde S24 serisini resmi olarak tanıtacak. Etkinlikte ayrıca Galaxy AI ve akıllı telefon deneyimini nasıl geliştirdiği hakkında ayrıntılar sunacak.

Bu sızıntılar ve öne çıkan özellikler, Galaxy S24 serisinin beklentileri nasıl karşılayacağı konusunda büyük merak uyandırıyor. Detayları öğrenmek için 17 Ocak'taki etkinliği beklemeye devam edeceğiz.

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