Samsung, Galaxy Tab S9 Ultra ile yaratıcılığı ortaya çıkarmak için internet çizgi roman sanatçısı Taejun Pak ile iş birliği yapıyor

Samsung, Galaxy Tab S9 Ultra'nın yaratıcılığı ortaya çıkarma konusundaki gücünü göstermek için Koreli internet çizgi roman sanatçısı Taejun Pak ile iş birliği yapıyor. Galaxy Tab S9 Serisi, yaratıcı işler yapanların hayal gücünü gerçeğe dönüştürme amacıyla tasarlanmıştır.

Samsung, Galaxy Tab S9 Ultra'nın hayal gücünü gerçeğe dönüştürüp yaratıcılığı ortaya çıkarma konusunda ne kadar güçlü olabileceğini gösterme hedefiyle Koreli internet çizgi roman yaratıcısı Taejun Pak ile iş birliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil cihazlar, bugünün dijital dünyasında yaratıcı işler yapanların itici gücü olarak yeni fikir ve buluşları hayata geçiriyor.

Hayal gücünü gerçeğe dönüştürüp yaratıcılığı ortaya çıkarmak için tasarlanan Galaxy Tab S9 Serisi tam da bu noktada devreye giriyor. İlk çalışmalarından bu yana internet çizgi roman sanatçıları, mobil cihaz kullanıcılarına kolay ve kaydırılarak okunan bir çizgi roman izleme deneyimi sunuyor ve Kore kültürünün kalbinden çıkan çizgileriyle dünyayı "kasıp kavurmaya" devam ediyor.

Yarattığı LOOKISM adlı Webtoon serisi animasyon dizisine uyarlanan ilk Koreli internet çizgi roman sanatçısı Taejun Pak, bu içeriklerin dünya çapında popülerlik kazanmasına yardımcı oldu. Buradan yola çıkan Samsung, Galaxy Tab S9 Serisi'nin sunduğu tüm araçları ve yaratıcılık gücünü göstermek için geçen ay Seul'de düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde sanatçıyla iş birliği yaptı.

Çizimler, yeni tabletin avantajlarını animasyon yaratımı üzerinden gözler önüne serdi

Verilen bilgiye göre, iç ve dış mekanlarda sorunsuz bir görüntüleme deneyimi sunan Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip Galaxy Tab S9 Serisi, yaratıcılığı ve üretkenliği benzersiz bir şekilde hayranların en sevdiği uygulama çeşitliliğiyle birinci sınıf bir tabletin neler başarabileceği konusunda yeni bir standart belirliyor.

Galaxy Tab S9'un yeteneklerini göstermek isteyen Taejun Pak, farklı özellikleri ve işlevleri vurgulayan bir dizi internet çizgi roman tarzı illüstrasyon yapmak için ekranda S Pen'i kullandı.

Çizimler, yeni tabletin avantajlarını animasyon yaratımı üzerinden gözler önüne serdi. Bu avantajlar arasında, suya ve toza dayanıklılık sunan IP68 derecesi ile yüksek aydınlık koşullarında bile canlı ve net ekran deneyimi yaşatan yenilikçi Vision Booster teknolojisi de yer alıyor.

Profesyonellerin Galaxy Tab S9 kılavuzu

Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve sürükleyici bir eğlence deneyimi sağlamak için üretilen Galaxy Tab S9 Serisi, spontane yaratıcılığa ilham vermek için tasarlandı. Kullanıcı ister yeni bir sanatçı, öğrenci ya da usta bir sanatçı olsun, Galaxy Tab S9, eser yaratma tutkusuna yanıt veren araçlarla donatıldı. Profesyonel bir sanatçı olarak Taejun, kullanıcılara bu aracı en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini göstermek ve ilham vermek için Samsung ile çalıştı.

Taejun, geçen ay düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde katılımcıların kendi selfie'lerinin eğlenceli versiyonlarını oluşturmaları için Galaxy Tab S9'un güçlü özelliklerinin nasıl kullanılacağına dair iki eğitim düzenledi.

Eğitime katılanlar, Galaxy Tab S9'a göre optimize edilerek kullanımı kolaylaştırılan bir ara yüze sahip yeni S Pen Creator Edition ile Clip Studio Paint uygulamasının nasıl kullanılacağı hakkında bilgi aldı. Bir selfie'yi çizgi roman karakterine dönüştürme konusunda adım adım ilerleyen bir program izleyen eğitimler sayesinde, Galaxy Tab S9 Ultra'nın yaratıcılığı hayata geçirmede nasıl fark yaratabileceğini ilk elden gösterildi.

Galaxy Tab S9 Serisi hakkında daha fazla bilgiye web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.