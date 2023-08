Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus Düz Tasarımla Geliyor

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus önceki nesillere göre daha farklı bir tasarımla geliyor. Samsung yıllardır kullandığı oval tasarımı Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde değiştiriyor. Peki Galaxy S24 ailesi nasıl görünecek? Galaxy S24 ve S24 Plus köşeli tasarıma sahip olacak. Samsung, 440 Megapiksel kamera geliştiriyor! Sızıntılara göre Samsung, Galaxy S24 ailesi için daha farklı bir tasarım düşünüyor. Bildiğiniz gibi S23 ve öncesi modellerde kasa hep oval bir tasarıma sahip olmuştur. Ancak sızıntılar Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus'ın düz bir tasarıma sahip olacağını söylüyor. Samsung daha öncesinde Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Samsung Galaxy Z Fold 5 modellerinde de düz kasa tasarımını denedi. Kullanıcılardan olumlu dönüş alan şirket, görünüşe göre yeni amiral gemisi modellerini de düz bir tasarımla satışa sunmayı planlıyor. Bu durum tasarım tarafında ufak bir değişim gibi gözükse de Galaxy ailesi için bir dönüm noktası olabilir. Özellikle iPhone modellerinin çok popüler olduğu bu dönemde köşeli tasarıma sahip bir Galaxy modeli dikkat çekici olacaktır. Tabi lansmana kadar gelecek olan tüm bilgilerin sızıntılardan ibaret olduğunu unutmamakta fayda var. Düz kasa tasarımı sızıntısı her ne kadar güçlü bir kaynaktan gelse de henüz netleşmiş bir durum söz konusu değil. Sizce Samsung Galaxy S24 ailesine düz kasa tasarımı yakışacak mı? Bu durum iPhone ile Galaxy modelleri arasındaki rekabeti kızdıracak mı?