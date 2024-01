Samsung Galaxy S24 Ultra, 4K 120 fps video kaydı özelliği ile gelebilir

Samsung, S24 serisini 17 Ocak tarihinde Galaxy Unpacked 2024 lansmanıyla tanıtacak. Tanıtıma yaklaşık iki hafta kalmış olmasına rağmen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Buna göre Galaxy S24 Ultra 4K 120 fps video kaydı özelliği ile gelebilir. Ancak S24 Ultra özellikleri için yapılan sızıntılar bununla sınırlı değil.

Galaxy S24 Ultra için 4K 120 fps iddiası

Samsung'un yeni amiral gemisi serisinde geri sayım başladı. Firma genelde şubat ayında yapılan Unpacked lansmanı bu sene biraz daha öne çekti. Önemli sızıntı haberleriyle bilinen Ice Universe, Galaxy S24 Ultra için önemli özellikleri ortaya çıkardı.

Buna göre S24 Ultra video kaydında önemli özelliklere sahip olacak. Ice Universe, daha önce de S24 Ultra kamerasının 4K 60 fps'te de kesintisiz yakınlaştırma ve lens değiştirmeyi de sunacağını iddia etti. Şu an için 4K 120 fps video kaydı özelliği ise deneme aşamasında. Ice Universe, bu anlamda özelliğin S24 Ultra'ya gelip gelmeyeceğinden emin değil.

Daha önce S24 Ultra'nın düşük ışık koşullarında uzaktan net fotoğraflar çekilmesini sağlayan bir özellik barındırdığı da ortaya çıktı. Nightography Zoom adlı bu özelliğin mobil gece fotoğrafçılığı için de önemli bir iyileştirme olduğu iddia ediliyor.

With the 4K 120fps video recording function of Samsung Galaxy S24 Ultra, you can make clear and artistic video shooting at higher-than-normal frame rates pic.twitter.com/8fzmP2iJ3d — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 2, 2024

S24 Ultra'da yer alacağı düşünülen 4K 120 fps ise yavaş çekim videolar çekmek için önemli bir avantaj sağlıyor. Yavaş çekim ise videolarınızın daha sinematik bir havaya bürünmesine yardımcı oluyor. Şu an için deneme aşamasında olan özelliğin S24 ile gelip gelmeyeceği de merak konusu.

https://shiftdelete.net/amiral-gemisi-akilli-telefon-satislari-iphone-huawei

Ortaya çıkan sızıntı görsellerine bakılırsa Galaxy S24 Ultra'da dört kamera yer alacak. Ana kamerada 200 megapiksel çözünürlük bizi karşılayacak. Ultra geniş kamera 12 megapiksel, telefoto kamera 10 megapiksel ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip olacak. Telefoto kamera ise 50 megapiksel çözünürlük ve 5x optik yakınlaştırma ile gelecek.

120 fps hızında 4K video kayıt özelliği ana kamerada yer alıyor. Diğer üç kameranın bu özelliği destekleyip desteklemediği ise henüz belli değil. Ancak 4K 60 fps için ortaya çıkan lens değiştirme özelliği muhtemelen ana kamera ve telefoto arasında olacak.