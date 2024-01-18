Samsung Galaxy S24 Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bugün düzenlediği etkinlikle heyecanla beklenen Galaxy S24 modelini tanıttı. Bu yeni cihaz, ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Samsung Galaxy S24 fiyatı ve özellikleri…

Samsung Galaxy S24 fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy S24, özellikleri itibariyle yeni S serisinin en altına konumlanıyor olsa da her şeyiyle eksiksiz bir amiral gemisi olduğunu baştan söyleyelim. Cihazın 6.2 inç büyüklüğündeki ekranı FHD+ (418 ppi) çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip.

İşlemci tarafına baktığımızda ise Galaxy S24 Ultra'dan farklı olarak Snapdragon 8 Gen 3 değil, yapay zeka destekli Exynos 2400 yongasının kullanıldığını görüyoruz. Ek olarak 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama sunuluyor.

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Arka tarafta üçlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 10 Megapiksel telefoto (3x optik yakınlaştırma) ve 12 Megapiksel geniş açı kamerası. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Gelelim batarya özelliklerine. Cihazda 4000 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Bu batarya, alışageldiğimiz 25W kablolu şarj desteğine sahip. Ayrıca kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği de sunulduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S24 fiyatı şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB: 39 bin 999 TL

8 GB RAM + 256 GB: 42 bin 499 TL

ÖzelliklerGalaxy S24 Ekran6.2 inç FHD+ (418 ppi) ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklıkİşlemciExynos 2400RAM8 GBDepolama128 GB / 256 GBKamera (Arka)50 Megapiksel (Ana), 10 Megapiksel (Telefoto, 3x optik zoom), 12 Megapiksel (Geniş Açı)Kamera (Ön)12 Megapiksel ÖzçekimBatarya4000 mAh pilŞarj Desteği– 25W kablolu şarj – Kablosuz şarj – Ters kablosuz şarj

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