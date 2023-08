Samsung Galaxy S24 serisinin batarya özellikleri hayal kırıklığı yaratacak

Samsung'un önümüzdeki sene tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S24 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güney Koreli firmanın yeni telefonlarının nasıl bir performans sunacağıyla ilgili akıllarda birçok soru işareti var ve bunlardan birisi de batarya demek mümkün. Görünüşe göre seri bu noktada kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak.

Samsung Galaxy S24 Ultra hakkındaki pil iddiaları yalanlandı

Yaklaşan Galaxy S24 serisinin üst düzey özelliklere sahip Ultra modeli son dönemdeki iddialara göre 65W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir pilden beslenecekti. Ancak sektörün güvenilir isimlerinden Digital Chat Station'a göre bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor ve akıllı telefon selefindeki gibi 45W hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir pille gelecek.

Don't believe the rumors that S24 Ultra will adopt 65w and 5500mAh. I confirm that they are all false. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 10, 2023

Samsung Galaxy S24 serisi lansman tarihi yaklaştıkça çeşitli sertifikasyon sitelerinde ve veri tabanlarında görünmeye başladı. Akıllı telefonlar kısa bir süre önce S911B/DS, SM-S916B/DS ve SM-S918B/DS model numaralarıyla IMEI veri tabanında göründü. Bu gelişme serinin herhangi bir teknik detayını ortaya çıkarmazken, aşağıdan şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar eşliğinde derlenmiş beklenen özelliklerine göz atabilirsiniz.

Uygun fiyatlı Android telefon alacaklar dikkat! Vivo'da yaza özel sepet indirimleri başladı

İşte Samsung Galaxy S24 serisinin beklenen özellikleri:

ÖzellikS24 – S24 Plus – S24 Ultra Ekran 6,1 inç FHD 120 Hz – 6,8 inç FHD 120 Hz – 6,8 inç QHD 120 Hzİşlemci Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 (Üçünde de aynı)Bellek8 GB RAM – 8 GB RAM – 8 GB / 12 GB RAMDepolama128 GB / 256 GB / 512 GB – 256 GB / 512 GB – 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya 3900 mAh – 4700 mAh – 5000 mAhAna kamera50 MP – 50 MP – 200 MP

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.