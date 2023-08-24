Samsung Galaxy S24 serisinde iyileştirmeler bekleniyor

Samsung'un Galaxy S24 serisinde çeşitli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Serideki Ultra modelinin yeni bir kameraya sahip olacağı söylenirken, standart ve Plus modellerinin daha ince çerçevelere ve daha güç tasarruflu bir ekrana sahip olması bekleniyor. Galaxy S24 Ultra'nın tasarımında ve yapısında da bir değişiklik olacağı söyleniyor.

Samsung'un Galaxy S24 serisinde çeşitli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Serideki Ultra modelinin yeni bir kameraya sahip olacağı söylenirken, standart ve Plus modellerinin daha ince çerçevelere ve daha güç tasarruflu bir ekrana sahip olması bekleniyor. Galaxy S24 Ultra'nın tasarımında ve yapısında da bir değişiklik olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra ekranı kavisli değil düz olacak

Galaxy S24 Ultra'nın titanyum alaşımlı bir çerçeveye sahip olacağı ve bu sayede alüminyum çerçeve kullanan diğer telefonlardan daha dayanıklı olacağı söyleniyordu. Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, cihazın sol ve sağ kenarlarında kavisli bir ekrana sahip olan öncüllerinden farklı olarak düz bir tasarıma sahip olacağını iddia ediyor.

Düz ekran telefon için birkaç nedenden ötürü faydalı oluyor. Mesela ekranın düz olması halinde S Pen'i ekranın kenarlarına doğru kullanmak daha kolay. Birçok S Pen hayranı Samsung'dan bu hamleyi yapmasını talep ediyordu. Bir diğer avantaj ise daha ucuz ve daha etkili ekran koruyucularına erişim olması.

Samsung'tan ilginç teknoloji: S24 Ultra, benzersiz bir batarya ile geliyor!

Ice Universe ayrıca cihazın 162,3 x 79 x 8,6 mm ölçülerinde olduğunu, yani Galaxy S23 Ultra'dan daha ince ve daha kısa olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte bu ölçümler doğruysa, yeni amiral gemisi selefinden daha geniş görünüyor.

Bu da ekranın kenarlarındaki çerçevelerin daha kalın olabileceği anlamına geliyor. Bunun doğru olup olmadığını zaman gösterecek. Önceki haberlerde Galaxy S24 Ultra'nın ekranının 2.200 nit'in üzerinde bir parlaklığa ulaşabileceği iddia edilmişti. Galaxy S23 Ultra ekran parlaklığı 1.750 nit idi.

Galaxy S24 Ultra'nın 12MP selfie kamerası, 200MP birincil arka kamera, 12MP ultra geniş kamera, 50MP telefoto kamera (3x optik yakınlaştırma) ve 10MP telefoto kameraya (10x optik yakınlaştırma) sahip olduğu da söyleniyor.

Galaxy S24 bekleyenlerini üzecek: İşte nedeni!

Telefonun biri Exynos 2400 işlemcili ve diğeri Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili olmak üzere iki varyantta piyasaya sürülmesi bekleniyor. 256 GB ve 512 GB varyantlarında 12GB RAM ve 1 TB versiyonunda 16 GB RAM'e sahip olacak. 5.000 mAh pil ile güçlendirilebilir ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip olabilir.

Siz Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.