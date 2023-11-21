Samsung Galaxy S24 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S24 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili ortaya çıkan raporlar ve sızıntılar sayesinde nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda fazla soru işareti yok. Peki Galaxy S24 serisi ne zaman tanıtılacak?

Galaxy S24 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Tarun Vats, Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını söyledi. Ön siparişleri etkinliğin hemen ardından başlayacak modellerin ilk teslimatlarıysa 26 ile 30 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Ürünlerin genel satışı ise 30 Ocak itibariyle başlayacak.

Akıllı telefonların tasarımlarının öncekilerle büyük oranda benzer olması bekleniyor. Bunun yanı sıra One UI 6.1 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkacağı söyleniyor. Dahası, kasım ayının başında tanıtılan Gauss yapay zeka modelinin de cihazlarda önemli bir role sahip olacağı ifade ediliyor.

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Samsung, geçmiş modellerdeki geleneğini Galaxy S24 serisiyle de devam ettirecek. Bu noktada Galaxy S24 ve Galaxy S24+'ın pazarlara göre değişkenlik gösteren Exynos 2400 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcileriyle gelmesi söz konusu. Serinin Ultra modeliyse Samsung tarafından modifiye edilmiş bir Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy'den güç alacak.

Cihazlar fiyat konusunda da ciddi bir değişiklikle gelmeyecek. Zira son raporlar Samsung Galaxy S24'ün 900 dolardan satılacağını, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'nın sırasıyla 1.000 dolar ve 1.200 dolardan fiyatlandırılacağını gözler önüne seriyor.

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