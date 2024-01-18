Samsung Galaxy S24 Serisi ile Yeni Nesil Kullanıcı Deneyimi

Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Galaxy Yapay Zeka (Galaxy AI) teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji, çeşitli özellikleriyle dikkat çekiyor. Sadece Hepsiburada'da Hepsiburada Limiti ile 3 Taksit ve Eskiyi Yenile kampanyası ile 8 bin TL'ye varan ek ödeme desteği sayesinde Galaxy S24 serisini uygun fiyatlarla edinebilirsiniz.

Galaxy S24 serisi Galaxy AI ile neler sunuyor?

Galaxy S24'ün "Circle to Search" özelliği, kullanıcıların ekran üzerindeki herhangi bir nesneyi veya metni çevreleyerek hızla arama yapmalarını sağlıyor. Bu özellik, günlük kullanımda bilgiye hızlı erişimi kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

"Canlı Çeviri" özelliği, farklı dillerdeki konuşmaları veya metinleri gerçek zamanlı olarak çevirme imkanı sunuyor. Bu özellik, dil engellerini aşarak uluslararası iletişimi kolaylaştırıyor ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmayı pratikleştiriyor.

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"Chat Asistanı" özelliği, gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme yeteneğiyle dil engeli olmadan iletişim kurma imkanı sağlıyor. Farklı dillerdeki mesajlar, anlık olarak çevrilerek kullanıcıların doğrudan mesajlaşma uygulamalarında rahatça iletişim kurmasını sağlıyor.

"Note Asistanı" özelliği, notları düzenleme ve özetleme imkanı sunarak kullanıcılara pratik bir not alma deneyimi sunuyor. Notları bölümlendirmek, başlık veya paragraf yapısına göre gruplamak mümkün hale geliyor.

"Ses Kaydı Asistanı" özelliği, kaydedilen sesleri yazılı dökümlere dönüştürme yeteneği sunuyor. Ayrıca, birden fazla kişinin konuştuğu kayıtlarda her bir konuşmacının sesini ayrı ayrı tanımlayarak içeriği anlamak daha kolay hale geliyor.

Galaxy Yapay Zeka teknolojisi, hızlı bilgiye erişim isteyenlerden farklı dillerdeki iletişimi kolaylaştırmak isteyenlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Güncellemelerle dil desteğinin artmasıyla, Galaxy AI'nın kullanım alanları daha da genişleyecek.

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