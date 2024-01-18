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Samsung Galaxy S24 Plus Ön İnceleme

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Samsung, bugün uzun bir bekleyişin ardından Galaxy S24 serisini tanıttı. Yeni seri, etkileyici ekranları, güçlü işlemcileri ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Samsung Galaxy S24 Plus modelinin fiyatı ve özellikleriyle ilgili tüm detaylar. Samsung Galaxy S24 Plus ön inceleme sizlerle.

Samsung, bugün uzun bir bekleyişin ardından Galaxy S24 serisini tanıttı. Yeni seri, etkileyici ekranları, güçlü işlemcileri ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Samsung Galaxy S24 Plus modelinin fiyatı ve özellikleriyle ilgili tüm detaylar. Samsung Galaxy S24 Plus ön inceleme sizlerle.

Samsung Galaxy S24 Plus ön inceleme!

Ekran Özellikleri: Samsung Galaxy S24 Plus, serinin ortanca modeli olarak öne çıkıyor. 6.7 inç boyutundaki ekranı, 3120 x 1440 QHD+ çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip.

Donanım Özellikleri: İşlemci tarafında, Galaxy S24 Plus modelinde Snapdragon 8 Gen 3 yerine yapay zeka destekli Exynos 2400 yongası tercih edilmiş. Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile geliyor.

S24 Ultra ön inceleme

Kamera Özellikleri: Arka tarafta, Galaxy S24 ile aynı olan üçlü kamera dizilimini görüyoruz. Bu kameralar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 10 Megapiksel telefoto (3x optik zoom) ve 12 Megapiksel geniş açılı kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Batarya Özellikleri: Cihazın batarya özellikleri de dikkat çekici. 4900 mAh büyüklüğündeki pil, alışılagelmiş 45W kablolu şarj desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği de sunuluyor.

Bu özelliklerle donatılmış Galaxy S24 Plus, serideki diğer modellerden farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla, kullanıcıların beklentilerini karşılamaya aday bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

Galaxy S24 Plus Türkiye fiyatı

256 GB depolama + 12 GB RAM: 46.499 TL

Galaxt S24 Plus teknik özellikleri

Ekran6.7 inç QHD+ (516 ppi) ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklıkİşlemciExynos 2400 (Yapay Zeka Destekli)RAM12 GBDepolama256 GBKamera (Arka)50 Megapiksel (Ana),

10 Megapiksel (Telefoto, 3x optik zoom),

12 Megapiksel (Geniş Açı)Kamera (Ön)12 MP ÖzçekimBatarya4900 mAh pilŞarj Desteği– 45W kablolu şarj

– Kablosuz şarj

– Ters kablosuz şarj

Galaxy S24 ön inceleme

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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